Samsun'un Canik ilçesinde yer alan NamiyeMümin Erol Canik Orman Okulu’nda düzenlenen TÜBİTAK 2237A “Teoriden Uygulamaya Sınıf Dışı Eğitim Projesi” tamamlandı.

Türkiye’nin her yerinden başvuruların kabul edildiği projede, sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği bölümü öğrencilerinden oluşan 24 katılımcıya yer verildi. Yürütücülüğünü Dr. Öğr. Üy. Elif Omca Çobanoğlu’nun yaptığı projede, Prof. Dr. Mutlu Nisa Ünaldı Coral, Prof. Dr. Yüksel Ardalı, Prof. Dr. Tuncay Akçadağ, Doç. Dr. Dilek Çelikler, Doç. Dr. Zeki Apaydın, Dr. Öğr. Üy. Melda Genç, Dr. Ganime Aslı Sezer Özçelik, Dr. Çiğdem Karakaya Akçadağ ve Dr. Fatmagül Uzuner tarafından sıfır atık, ekolojik okuryazarlık, çevre bilgisi, biyomimikri, oryantiring ve küresel iklim değişikliği konularında eğitimler verildi.

Arş. Gör. Aslı Sarışan Tungaç, Arş. Gör. Ayça Cirit Gül, Arş. Gör. Pınar Tağrikulu ve Dr. Burcu Durmuş ise projenin planlanmasından tamamlanmasına kadar olan süreçte yer aldı. Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ve Canik Orman Okulu eğitim sorumlusu Tahsin Yazıcı’nın da destekleri, sürecin güzel şekilde ilerletilmesi sağladı.

Proje bitiminde katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi ve bu süreçten edinilen izlenimlerin paylaşılması sağlandı. Katılımcıların eğlenerek öğrendikleri bu projeden olumlu deneyimler ile ayrıldıkları görüldü.

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