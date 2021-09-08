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Başkan Demir: “Son dönemde huzurevinde bir bulaş söz konusu” Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı

İHA

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, meclise yöneltilen 'huzuevinde Kovid19 salgını ve hayatını kaybedenler' konulu soru önergesini cevaplayarak, "Son dönemde böyle bir şey söz konusu oldu. Bununla da ilgili hastane verileriyle alakalı Samsun Sağlık İl Müdürlüğü ile arkadaşlarımız bir çalışma yapıyor. Vefat edenlerin ne kadarı koronadan vefat etti, başka hastalık yüzünden ne kadar kişi vefat etti ancak doktorların kurul raporları ile elimize geçecek. Bunu da sizinle paylaşacağız" dedi.

Başkan Demir: “Son dönemde huzurevinde bir bulaş söz konusu” Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, meclise yöneltilen ‘huzuevinde Kovid19 salgını ve hayatını kaybedenler’ konulu soru önergesini cevaplayarak, “Son dönemde böyle bir şey söz konusu oldu. Bununla da ilgili hastane verileriyle alakalı Samsun Sağlık İl Müdürlüğü ile arkadaşlarımız bir çalışma yapıyor. Vefat edenlerin ne kadarı koronadan vefat etti, başka hastalık yüzünden ne kadar kişi vefat etti ancak doktorların kurul raporları ile elimize geçecek. Bunu da sizinle paylaşacağız” dedi.
Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Toplantısı, 1,5 yılın ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda Başkan Mustafa Demir başkanlığında yapıldı. Toplantıda görüşülen 41 gündem maddesinin tamamı daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edilirken, Başkan Demir, maddelerin ardından yöneltilen 3 soru önergesini cevapladı. Demir, Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi’nde meydana gelen korona virüsü ve vefat olaylarına da açıklık getirdi.

“Huzurevinde bulunan yaşlıların yüzde 90’ının Kovid19’dan etkilendiği ve hastanede yattığı bilgisi geliyor”
İYİ Parti Meclis üyeleri tarafından Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Başkanı Mustafa Demir’e “Belediyemiz Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ‘hurzurevi’ ile ilgili olarak son günlerde alınan bazı duyumlarda huzurevinde bulunan yaşlılarımızın yüzde 90 oranında Kovid19 salgınından etkilendiği ve şu anda bu oranda yaşlıların da hastanede yatmakta olduğu ve birkaç vatandaşın da ne yazık ki hayatını kaybettiği bilgilerini almaktayız. Bu yaşlılardan hayatını kaybedenlerin Kovid19 aşılama programında 2. ve 3. doz takvimlerinin atlandığı gibi hususların olduğu gelen bilgiler arasındadır. Konunun araştırılarak salgının önlenmesinde ihmali olanlar ile ilgili olarak soruşturma açılmasının gerekmekte olduğunu düşünmekteyiz. Tüm bu bilgiler dahilinde şu anda huzurevinde ikamet eden ve hastalığı olmayan kaç kişi bulunmaktadır. Bu salgın sürecinde korona veya başka bir sebepten dolayı kaç kişi hayatını kaybetmiştir? Pandemi öncesinde huzurevindeki kayıtlı yaşlı sayımız ne kadardır? Bugün itibari ile hayatta olan mevcut kayıtlı kişi sayısı kaç kişidir? Bu bilgilerin gereğinin tarafımıza verilmesini arz ederiz” şeklinde soru önergesi verildi.

“Son dönemde böyle bir şey söz konusu oldu”
Soru önergesini kürsüden cevaplayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “İfade edildiği gibi ilk dönemde orada bugüne kadar Kovid19 ile ilgili bir bulaş söz konusu olmadı. Son dönemde böyle bir şey söz konusu oldu. Bununla da ilgili hastane veriliyle alakalı Samsun Sağlık İl Müdürlüğü ile arkadaşlarımız bir çalışma yapıyor. Sağlık İl Müdürlüğü teknik bilgileri elimize verdikten sonra bunları sizinle paylaşabileceğiz. Özellikle bugüne kadar çok büyük bir hassasiyet ve bu dönemde de çok büyük bir hassasiyet söz konusuydu. Vefat edenlerin ne kadarı koronadan vefat etti, başka hastalık yüzünden ne kadarı vefat etti ancak doktorların kurul raporları ile elimize geçecek. Bunu da sizinle paylaşacağız” diye konuştu.

“100’ün üzerinde araç ve ekipmanla sel bölgesinde bulunduk”
Batı Karadeniz’de meydana gelen sel felaketinin izlerinin silinmesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin etkin rol aldığını dile getiren Mustafa Demir, “Aşılama konusu çok önemli. Aşılama Samsun’da da yüzde 80’i geçti. İnşallah ülkemiz ve tüm dünya pandeminin etkisinden kısa sürede kurtulur. Geçmişten baktığımızda bu tür salgınlar 2 yılda sona ermiş. İnşallah 2 yılı bulmadan bu salgın sona erer. Geçtiğimiz günlerde Batı Karadeniz’de meydana gel sel felaketi sonrası belediyemiz alanda aktif olarak çalıştı. Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta selden etkilenen bölgelerde 100’ün üzerinde araç ve ekipmanla bulunduk. Yapabileceğimiz her şeyi bitirene kadar da orada kaldık. Peyderpey ekiplerimiz dönmeye başladı. İlçe belediyelerimiz de çok büyük anlamda katkı sağladı. İklim değişikliği ve küresel ısınma bundan sonra Türkiye’de de tüm dünyada da buna benzer afetlerin yaşanmakta olduğunu görüyoruz. Bu konuda biz de belediye olarak, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile Samsun’da benzer afetlere tedbir anlamından bugünden itibaren öngörülebilen bütün çalışmaları yapma noktasındayız. En kısa sürede en etkin bir şekilde tüm imkan ve kabiliyetleriyle birlikte vatandaşlarımızın yanında olduk. Allah hepimizi bu tür afetlerden korusun” şeklinde konuştu.

Otoparklar için verilen soru önergesine cevap
Samsun ve ilçelerde devam eden otopark inşaatları hakkındaki soru önergesine de cevap veren Başkan Demir, “Subaşı’ndaki otoparkın 146 araç kapasitesi var. 2 tane asansörü var. Zaten bu tür otoparklarda 75 arabaya 1 asansör düzenleniyor. Pik saatlerde kısmen bir birikme olabilir. Bunu da uyarı sistemleri ile yoldaki trafiği aksatmayacak şekilde gerekli düzenlemeler yapıldı. Bunun dışında normalde otoparkların kullanımında hem araç parkında hem de araç parkından çıkışta ciddi bir problem yaşanmayacağı simule edildiği için böyle bir karar alındı. Havza’da araç parklanmaları sayıldı. Bu ihtiyaca göre mekanik otoparka karar verildi. Kısmen 40 civarında konvansiyonel parklanma da var. Bir de üst katında mahalle minibüslerinin yolcu indirmebindirme merkezleri de söz konusu. Bir de üstünde gasilhane ve o tür hizmetleri yürütecek bir yapı söz konusu. Otoparkların işletilmesi noktasında da firmalardan yetiştirilmek üzere teknisyenleri de tedarik ediyoruz. Mekanik otoparklar diğer konvansiyonel otoparklara göre daha maliyetli görünmekte ama işletmede çok verimliliği söz konusu. Gelir getirici özelliği ile de inşallah bu finans kaynağının makul bir sürede belediyeye dönüşü olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu şehre zarar veren insanlar”
CHP Grup Başkanvekili Atilla Tekcan’ın gündem dışı söz alarak sorular sorması üzere meclisin kapandığını ve sorularının soru önergesi ile iletmesini rica eden Demir, dondurma şenliğinin 30 Ağustos Zafer Bayramı’na uygun gerçekleşmediği yönündeki soruya ise şu sözlerle sevap verdi:
“30 Ağustos’ta bir sürü etkinlik gerçekleştirdik. Yerel basında bir kısım insanlar, bunlar Samsun’un duygu dünyası, akıl dünyası olarak en alt kademede bu şehre zarar veren mikrop hükmünde insanlar. Bunların söylemlerini meclise taşımanızı doğru bulmuyorum.”
Toplantıda görüşülen 41 gündem maddesi ilgili komisyonlarda görüşüldükten sonra mecliste ele alınacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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