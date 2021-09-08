Samsun'da kahvehane önündeki cinayette tutuklu sayısı 4'e çıktı

Samsun'da kahvehane önünde silahlı saldırıya uğrayan 1 kişinin hayatını kaybetmesi, 3 kişinin yaralanması olayıyla ilgili 1 kişi daha mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilerken olayla ilgili tutuklu sayısı 4'e çıkmış oldu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan Yalı Mahallesi'ndeki bir kahvehane önünde 17 Temmuz saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tabanca ve iki pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 52 yaşındaki Bayram Taşkara ve oğlu Recep Taşkara ile Ali Keskin ve Bilgivar Akpınar yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Bayram Taşkara yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olay yerinde çok sayıda tabancaya ait boş kovan ile tüfek kartuşları ele geçirdi. Silahlı saldırganlar ise otomobille geldikleri olay yerinden kaçtı. Polis olayla ilgili Adem A., Bayram T. ve Şeref A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Söz konusu şahıslar mahkemece tutuklandı. Olayın son firari şüphelisi olduğu iddia edilen İlhan T.C.(44), polis tarafından gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İlhan T.C. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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