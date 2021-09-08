Hırsız camiden ayakkabı çaldı

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Samsun'da hırsız namaz kılmak için camiye giden şahsın ayakkabısını çaldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'ndeki Büyük Camisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.S.(56) namaz kılmak için camiye gitti. Namazını kılıp çıkan F.S. ayakkabısının çalındığını fark fark edince polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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