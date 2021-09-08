Meslekte 30 ve 40. yılını dolduran sağlıkçılara plaket

– Samsun’da meslekte 30 ve 40. yılını dolduran sağlık çalışanlarına onur plaketi verildi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve protokol üyeleriyle birlikte Samsun Büyükşehir Belediyesi, İl Sağlık Müdürlüğü ve Samsun Tabip Odası'nın katkılarıyla 'Sağlık Emekçilerine Şükran' programı düzenlendi. Programda, meslekte 30 ve 40. yıllarını tamamlayan hekimlere onur plaketi verildi.

Programda konuşan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “İnsan sağlığını korumak için özveriyle nasıl çalıştığınıza, nasıl mücadele verdiğinize hep birlikte şahit olduğumuz bu süreç, doğduğumuz andan hayatımızın sona erdiği ana kadar her zaman yanımızda olan siz değerli sağlık çalışanlarımızın sorumluluklarını ve yükünü artırmakla birlikte, fedakarlıklarınızın ve kıymetinizin çok daha iyi anlaşılmasına da vesile oldu. Bu vesileyle, ülkemizin tüm dünyada örnek gösterilen korona virüsle mücadelesinde fedakarlıklarıyla çok önemli bir payı bulunan doktorlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza göstermiş oldukları gayretlerden dolayı Samsunlu hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Dağlı konuşmasının sonunda tüm vatandaşları, pandeminin başından bu yana kendi hayatlarını riske atmak, çocuklarından ve ailelerinden ayrı kalmak pahasına hastalara hizmet veren sağlık çalışanlarına destek olmak için aşı olmaya davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.