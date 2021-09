Samsun Limanı'nda analiz sorunu: Bafra Ovası'nda üretilen kapya biberler tahlil için Mersin’e gönderiliyor Bafra Ovası'nda hasat edilen kapya biber, Samsun Limanı'nda laboratuvar bulunmaması dolayısıyla 750 km uzaklıktaki Mersin'e gönderilmek zorunda kalıyor

Samsun'un Bafra Ovası’nda yaklaşık 30 bin dekar alanda üretilen “kapya biber”, Samsun Limanı’nda analiz laboratuvarı bulunmaması dolayısıyla 750 km uzaklıktaki Mersin’e gönderilmek zorunda kalıyor.

Türkiye'nin en önemli iki ovasına sahip Samsun'da limanda analiz laboratuvarı bulunmaması üreticiyi mağdur ediyor. Bin bir zahmetle üretilen ürünler, tahlil için Türkiye'nin kuzeyinden güneyine, 750 km uzaklıktaki Mersin'e gönderilmek zorunda kalıyor. Bu durum hem üreticiyi hem de ihracatçıyı zor durumda bırakıyor.

Samsun’un Bafra Ovası'ndan yurt içi ve yurt dışına kapya biber gönderen S.S. Yeşilyazı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyeleri, ihraç edilecek olan kapya biberinin Samsun Limanı'nda tahlil laboratuvarı olmadığı için, tahlil için 750 km uzaklıktaki Mersin’e gönderdiklerini, bunun da zaman ve maliyet açısından kendilerini mağdur ettiği söyledi. Ovada başlayan kapya biber hasadını yerinde inceleyen İlçe Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Samsun Limanı'nda bir an öne bu tahlil laboratuvarının kurulması gerektiğini belirtti.



“Samsun’da liman var, analiz diye bir şey yok”

İşletme sahibi Engin Albayrak, “Bafra Ovamızın birinci kalite malı var yalnız ihracat ile ilgili sıkıntılar mevcut. Samsun’da liman var, analiz diye bir şey yok. Türkiye’de 4 tane yerde var. Biz buradan malı ihraç ediyoruz, Mersin'e analize gidiyor, tekrar yükleniyor. Bu bizim için vakit kaybı artı malımız gidene adar bozuluyor. Samsun’da analiz laboratuvarı olsa, yurt dışına sağlıklı bir şekilde gider. Nakliye, kira hepsini arttırıyor. İndirmesi, bindirmesi bunların hepsi para, hepsi maliyet. Kalite olarak çok güzel. Ama ihracat açılmış olsa, ihracat yapılmış olsa tabii ki bu mal daha yüksek fiyatta gidecek, herkes rahatlayacak. Çiftçimiz de rahatlayacak tüccar da rahatlayacak. İhracatçı Samsun’u, Bafa’yı bilmiyor. Çünkü ihracatla ilgili hiçbir şey yok Bafra’da. Malzememiz yok. Bir köşebent kasamız yok. Kasayı Mersin’den getirttiriyoruz, her şeyi Mersin’den getirttiriyoruz, malı yüklüyoruz tekrar Mersin’e gönderiyoruz analiz için, doktor raporu için maliyet yükseliyor. Devlet büyüklerimizden ricam, Samsun’a analiz laboratuvarı kursunlar” dedi.



“En büyük eksiğimiz tahlil”

Yeşilyazı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Aslan Bıyık, “Kapya biberimizin Mersin, Adana, Maraş, Antep illerine sevkiyatları devam ediyor. Bunun yanı sıra bizim sorunlarımız var. Sebzemizi zamanında toplayamıyoruz, işçi sorunumuz var. Şu anda ben üç dört üreticime işçi veremedim çünkü yok. Doğudan gelen işçilerimiz var. Bunlara yer temin edilirse, burada devlet büyüklerimiz yardımcı olursa zamanında toplarız. İşçi olmadı mı hasat yapamıyoruz. Ovamızın yüzde 40’ı çeltik, yüzde 60’ı sebze, ağırlıklı sebze bazında İşçi sıkıntımız var. Gürcistan’dan tüccar buraya geliyor tahlile takılıyoruz. Gönderiyoruz tahlile 2 gün geçiyor. Malım hazır, malım toplanmış kasada orada 2 gün bekliyoruz. En büyük eksiğimiz tahlil. Niye Samsun’umuzda tahlil olmasın. Yurt dışına mal göndereceğiz, pırasadır, beyaz lahanadır, kırmızılahanadır tahlil bizim için sıkıntı. 2 gün bekliyoruz, üç gün bekliyoruz bu da ne demek sebzenin gün atması, gecikmesi. Burada bize devlet büyüklerimiz yardımcı olursa çok çok seviniriz. Bafra, Türkiye’de yazlıkta yüzde 60 besleyen bir ilçemiz” diye konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Oman Tosuner ise, “Yaklaşık 10 tane tır ile Diyarbakır, Batman, Muş gibi doğu illerimize sevkiyat devam ediyor. Bafra sebzede mükemmel bir hava yakaladı. Kapya biberi bizim Bafra Ovası’nda arazimizi, toprağı sevdi. Bir de üreticimiz bilinçli tarıma döndü. Samsun Limanı’na da bir an öne bu tahlil laboratuvarının kurulması gerekiyor. Tarımın var olması, kalitenin var olması ve biz tüketicilerin daha sağlıklı, daha güvenli bu ürünü kullanmamız için tahlil yapılması şart” şeklinde konuştu.

