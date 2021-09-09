FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün "askeri mahrem” yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Samsun'da gözaltına alınan 1 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem' yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev yapan 1 kişi ile 2'si üniversite öğrencisi olmak üzere toplam 3 kişinin yakalanmasına yönelik önceki sabah saat 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü. 1 kişi ifadesinin ardından savcının talimatı ile serbest bırakılırken, dün Samsun Adliyesine sevk edilip Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile İzmir Adliyesindeki nöbetçi mahkemeye ifade veren bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TEM Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan, kapatılan eski askeri okul öğrencisi olup şu an üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen M.G. ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. M.G.'nin İzmir Adliyesine SEGBİS ile bağlanıp ifadesinin alınacağı öğrenildi.

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