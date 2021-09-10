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Vücudun kendi kendini iyileştirmesi nöralterapi ile mümkün

İHA

Vücudun kendi kendini iyileştirmesi nöralterapi ile mümkün

Çoğunlukla ağrı tedavisinde kullanılan nöralterapi hakkında bilgilendirmede bulunan Nöroloji Uzmanı Dr. Esin Baltacı, “İnsan vücudunun dış etmenlerle oluşmuş hasarlanmalarında vücudun kendi kendini tamir etmesini uyaran bir tedavi olan nöralterapi en sık baş ağrısı, fibromiyalji, boyun ve bel ağrıları, donuk omuz, diz ağrısı, romatizmal ağrılarda kullanılır” dedi.
Dünyada 1920’de Almanya’da başlayan, Türkiye'de de 1990 yıllarından itibaren uygulanan nöralterapi, tamamlayıcı ve düzenleyici tıbbın popüler bir yöntemi olarak biliniyor. Yöntemin insan vücudunun dış etmenlerle oluşmuş hasarlanmalarında, vücudun kendi kendini tamir etmesini uyaran bir tedavi olduğunu belirten Liv Hospital Samsun Nöroloji Kliniği’nden Uzm. Dr. Esin Baltacı, “Tedavi lidokain veya prokain ile yapılır. Çoğunlukla ağrı tedavisinde kullanılmakta olup, en sık baş ağrısı, fibromiyalji, boyun ve bel ağrıları, donuk omuz, diz ağrısı, romatizmal ağrılarda kullanılır” diye konuştu.

Her hastalığa özel tedaviler uygulanıyor
Uzm. Dr. Esin Baltacı, nöralterapinin halsizlik, Parkinson hastalığı, siyatalji, yüz felci, baş dönmesi, kulak çınlaması, iştah azaltma, eklem hastalıkları, hormonal bozukluk, depresyon, panik atak, dolaşım bozukluğu, detoks, antiaging gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılan bir yöntem olduğunun altını çizdi.
İşlem 30 dakika sürüyor.
Nöralterapide önce hastanın ayrıntılı olarak tüm vücudunun muayene edildiğini ifade eden Uzm. Dr. Esin Baltacı, yöntemin tüm yaş gruplarında kullanıldığını vurgulayarak, “Nöralterapi şeker ve tansiyon hastalığında, hamilelik ve emzirme dönemindeki ağrılarda da kullanılır. En az 3, en fazla 10 kez yapılır. Ortalama 30 dakika süren bir işlemdir. Seanslar sonrasında 24 saat ve 72 saat sonra hastadan bilgi alınarak tedavinin gidişatı hakkında karar verilir. Hastanın akut tedavisi bittikten ortalama 6 ay sonra tekrar en az 1 seans nöralterapiye gelmelidir” dedi.

Vücuttaki kan akımını hızlandırıyor
Nöralterapinin vücuttaki parasempatik aktiviteyi canlandırdığını (kan akışını akımını artırdığını) ayrıca kas, ligaman ve organlara giden kan akımını artırdığını belirten Uzm. Dr. Esin Baltacı, tedaviyi şöyle anlattı:
“Nöralterapi, dokuyu resetler ve tekrar vücut kendini normal elektrofizyolojik hale getirir. Vücutta 500 bin km’ye varan bir sinir ağı vardır. Düzensizlik nerede ise o bölgeye yapılan nöralterapi 20 dakika kadar beden iletişimini durdurur. Sonrasında beden kendini programlar. Bir segmentte bozulma varsa, oraya elektrik iyi bir şekilde gitmiyordur ve bu bazı rahatsızlıklara neden olur. Hastadan önce ayrıntılı hastalık öyküsü alınır. Sonra tüm vücut muayene edilir. Ardından nöralterapi enjeksiyon tedavilerine başlanır. Biz genelde enjeksiyon öncesi ya da sonrası manuel terapi yapıyoruz. Hastalarımıza evde yapılmak üzere egzersiz öneririz. Genellikle Nöralterapi seanslarımızı akupunktur ve manyetik alan tedavisi ile desteklemekteyiz. Ayrıca her hastamıza hastalığına özel beslenme programı da vermekteyiz.”

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