'Dünyada 40 saniyede 1 kişi intihar ediyor' "10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü"

Psikiyatri Uzmanı Dr. Burçin Nuri Akal, “Ölümsüzlük arayışı ve yaşam enerjisi ağır depresyonda kendi benliğini yok etmeye kadar gider. Kişinin düşüncelerinde çoğunlukla kendine yönelik suçlamalar belirir. Bu düşünceler çok yoğun duygusal bir acıya dönüşür. Bu durum kişide intihar riskini artırabilir” dedi.

"10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü" hakkında bilgilendirmelerde bulunan VM Medical Park Samsun Hastanesi Psikiyatri Kliniği'nden Uzm. Dr. Burçin Nuri Akal, dünyada 40 saniyede 1 kişinin hayatına son verdiğini ifade ederek uyarılarda bulundu.

Bir kişinin hayatına son vermek istemesinin pek çok kişi tarafından anlaşılması zor bir durum olabileceğini belirten Uzm. Dr. Burçin Nuri Akal, “Kişi ağır bir depresyon geçirmesinin de etkisiyle, katlanılamayan acı veren duygulara en sonunda son verecek olabileceği yanılgısına düşebilir. Medyadaki bazı uygunsuz intihar haberlerinin yalancı çekiciliğine kapılabilir. Ergenlik özenti ve taklidi de bunun içine girerse, risk daha da artmaktadır. Alkol ve uyuşturucu madde eklenirse azalan kaygı ile birlikte kişi intihara daha kolay ve kaygısızca yaklaşabilmektedir" ifadelerini kullandı.



"Ağır depresyon intihar düşüncesini tetikleyebilir"

Kişinin yoğun duygusal stres yaşaması durumunda gözlerini alternatif düşünce ve çözümlere kapatabileceğini vurgulayan Uzm. Dr. Akal, “Kişi ağır depresyondaysa sorunla karşılaştığında çözüm üretememeye başlar. Kendine yönelik suçlayıcı düşüncelerde bulunur. Bu düşünceler çok yoğun duygusal bir acıya dönüşür. Bundan kurtulmanın tek yolunun bilincini durdurmak olduğunu düşünmeye başlar. Aslında bireyin amacı ölmek değil, çok yoğun duygusal acıya yol açan düşünceyi durdurmaktır. Alternatif yolları göremediği için de ölümü seçmektedir” diye konuştu.



"Yardım almaktan çekinmeyin"

Buzdağının görünmeyen yüzünde yalnızlık, yalıtılmışlık, sevilmeme, değer görmeme olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Akal, “Depresyon ya da başka bir psikiyatrik rahatsızlık sürecinde düşünceleriniz sınırlı ve akıldışı olabilir. Yardıma ihtiyacınız olduğunuzun farkında olamayabilirsiniz. Yalnız ve yalıtılmış değilsiniz, sadece alternatif yolları göremiyorsunuz. Bu zinciri kırmanın ilk basamağı da bu acı veren duyguları, intihar düşüncelerini paylaşmakla başlıyor. Yanınızdayız" diyerek sözlerini noktaladı.

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