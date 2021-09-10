Bekarlarda intihar riski evlilere göre 2 kat fazla Psikiyatri Uzm. Dr. Ayfer Özdemir: "Kadınlar intihar girişiminde, erkekler ise tamamlanmış intiharda önde"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bekarlarda intihar riski evlilere göre 2 kat fazla Psikiyatri Uzm. Dr. Ayfer Özdemir: "Kadınlar intihar girişiminde, erkekler ise tamamlanmış intiharda önde"

İHA

Bekarlarda intihar riski evlilere göre 2 kat fazla Psikiyatri Uzm. Dr. Ayfer Özdemir: "Kadınlar intihar girişiminde, erkekler ise tamamlanmış intiharda önde"

İntihar konusu ile ilgili açıklamalardan bulunan Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayfer Özdemir, "Cinsiyet olarak baktığımızda kadınlarda intihar girişimleri erkeklere göre daha fazla iken, tamamlanmış intiharlar erkeklerde daha fazla görülmektedir. Bekarlarda intihar riski evlilere göre 2 kat fazladır" dedi.
"10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü"ne özel açıklamalardan bulunan Medicana İnt. Samsun Hastanesi Psikiyatri Uzm. Dr. Ayfer Özdemir intihar davranışında risk faktörleri hakkında bilgi verdi. İntihar davranışının çok boyutlu ve karmaşık bir durum olduğunu söyleyen Dr. Ayfer Özdemir, "DSÖ intihar davranışındaki risk faktörlerini 5 basamakta incelemektedir. İlk olarak bireysel faktörlerdir. Genetik yatkınlık, ruhsal hastalıklar, intihar girişimi öyküsü, ailede intihar girişimi öyküsü, umutsuzluk, iş kaybı ya da ekonomik kayıplar, süreğen ağrıdır. İkinci olarak ilişki sorunlarıdır. Anlaşmazlık, ayrılık, sosyal desteğin olmamasıdır. Üçüncüsü çevresel faktörlerdir. Travmaya maruz kalmak, istismara uğramak, ayrımcılık, yer değiştirmeye bağlı zorlanma, felaketler, savaşlardır. Dördüncüsü toplumsal faktörlerdir. Toplumda yardım arayışının olumsuz etiketlenmesi, medyada intihar davranışının uygunsuz biçimde yer alması, intihar araçlarına ulaşımın kolay olmasıdır. Beşincisi sağlık hizmetlerine ulaşmakta zorluk çekmektir. İntihar riskinin belirlenmesi tedavi planı oluşturulurken önem kazanmaktadır. Buna göre kişinin yatarak mı ayaktan mı tedavi göreceği, ilaç tedavisinin gerekli olup olmadığı değerlendirilir. İntihar olgularının yaklaşık yüzde 9095’inde eşlik eden bir veya daha fazla psikiyatrik bozukluk bulunmaktadır. İntiharla en ilişkili ruhsal bozukluklar depresyon, bipolar afektif bozukluk gibi duygu durum bozukluklarıdır. Bunun yanında şizofreni, alkol madde bağımlılığı, anksiyete bozuklukları, yeme bozuklukları, kişilik bozuklukları gibi ruhsal hastalıklarda da intihar riski artmıştır. Ülkesel ve bölgesel farklılıklar görülmekle birlikte genel olarak gençlerde ve ileri yaşlarda intihar riski yüksektir. Bazı ülkelerde gençlerde hızlı bir yükseliş görülüp, bu yükseliş orta yaşa doğru azalmaktadır. Gelişmiş ülkelerde en yüksek intihar hızları yaşlılardadır" diye konuştu.

"Tamamlanmış intiharlar erkeklerde fazla"
Kadınların intihar girişiminin erkeklere oranla daha fazla olduğuna dikkat çeken Dr. Özdemir, "Bu riski belirlemede en önemli ilke sorabilmektir. Ülkemizin kültürel yapısı içinde intihar üzerinde konuşulması zor bir konudur. İntihar davranışında bulunmak ciddi bir damgalanma riski de getirebileceğinden insanlar bu konu hakkında konuşmaktan çekinebilir. Bu nedenle kişi ile açık, etkin bir iletişim kurulmalı, koşulsuz kabul, samimiyet ve empatiyi içeren bir ilişki kurulmalı ve sürdürülmelidir" şeklinde konuştu.
Dr. Özdemir, "Cinsiyet olarak baktığımızda kadınlarda intihar girişimleri erkeklere göre daha fazla iken, tamamlanmış intiharlar erkeklerde daha fazla görülmektedir. Bekarlarda intihar riski evlilere göre 2 kat fazladır. Boşanmış olmak, yalnız yaşamak her iki cinste de intihar riskini arttırmaktadır. Bu da sosyal desteğin önemini işaret ediyor olabilir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

1 TL ile 250 kilometre giden elektrikli araç yaptılar, TEKNOFEST’te 2 ödül birden aldılar
YEREL HABERLER 1 TL ile 250 kilometre giden elektrikli araç ...
'Dünyada 40 saniyede 1 kişi intihar ediyor' "10 Eylül Dünya İntiharı Önleme Günü"
YEREL HABERLER 'Dünyada 40 saniyede 1 kişi intihar ediyor' "10 Eylül ...
Özdemir: “Amacımız kırsal mahallelerdeki hayat standardını yükseltmek”
YEREL HABERLER Özdemir: “Amacımız kırsal mahallelerdeki hayat ...
Vücudun kendi kendini iyileştirmesi nöralterapi ile mümkün
YEREL HABERLER Vücudun kendi kendini iyileştirmesi nöralterapi ile ...
Vali Dağlı: “112’ye gelen çağrıların büyük bölümü asılsız”
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “112’ye gelen çağrıların büyük bölümü ...
Türkiye'nin ilkleri olan kadınlar başarı hikayelerini anlattı
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilkleri olan kadınlar başarı hikayelerini ...
Karısını tarlada tüfekle öldüren koca: "Karım bana şiddet uyguluyordu”
YEREL HABERLER Karısını tarlada tüfekle öldüren koca: "Karım bana ...
İdrar yolu enfeksiyonuna dikkat
YEREL HABERLER İdrar yolu enfeksiyonuna dikkat
Meral Akşener: "İktidar partisini yermiyorum" Meral Akşener Samsun’da ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Meral Akşener: "İktidar partisini yermiyorum" Meral ...
17 ilçede Açık Sahne Etkinlikleri
YEREL HABERLER 17 ilçede Açık Sahne Etkinlikleri
Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 8 yıl 4'er ay hapis cezası
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 8 yıl 4'er ay hapis ...
Samsun'da 3 farklı tarihte kıyı temizliği yapılacak TURMEPA, “18 Eylül Uluslararası Kıyı Temizleme Günü"nde tüm deniz gönüllülerini kıyılara çağırdı
YEREL HABERLER Samsun'da 3 farklı tarihte kıyı temizliği ...
Canik’te YKS hazırlık okulu öğrencileri ders başı yaptı
YEREL HABERLER Canik’te YKS hazırlık okulu öğrencileri ders başı ...
FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi
Demir: "Geleceğin şehri Samsun’da çevreyle uyumlu çalışmalarımızı sürdürüyoruz”
YEREL HABERLER Demir: "Geleceğin şehri Samsun’da çevreyle uyumlu ...
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
Vatandaştan Akşener’e: “Cumhurbaşkanımızı niçin Netanyahu’ya benzettiniz veya aynı ithamları Fetullah Gülen'e de söyleyebilir misiniz?"
YEREL HABERLER Vatandaştan Akşener’e: “Cumhurbaşkanımızı niçin ...
(ÖZEL) Milli sporcu Sinem, kamptan düğününe gidecek
YEREL HABERLER (ÖZEL) Milli sporcu Sinem, kamptan düğününe gidecek
Deveci: "Bu ülke için sorumluluklarımız var" Samsun’da CHP’nin 98. kuruluş yıldönümü etkinliği
YEREL HABERLER Deveci: "Bu ülke için sorumluluklarımız ...
Bafra'da 12 bin 769 gram skunk bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Bafra'da 12 bin 769 gram skunk bitkisi ele geçirildi
Erişgin: "Her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız"
YEREL HABERLER Erişgin: "Her zaman şehit ailelerimizin ve ...
‘Çocuğunuzun öğünlerinin takibini mutlaka yapın’
YEREL HABERLER ‘Çocuğunuzun öğünlerinin takibini mutlaka yapın’
Milli sporcu Sinem, kamptan düğününe gidecek
YEREL HABERLER Milli sporcu Sinem, kamptan düğününe gidecek
Samsunspor’a 23 oyuncu geldi, 28 oyuncuyla yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Samsunspor’a 23 oyuncu geldi, 28 oyuncuyla yollar ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.