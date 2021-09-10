Girdiği evden 80 bin lira çalan şüpheli yakalandı

Mustafa İNAN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da girdiği evden 80 bin lira çalan Buse Y. (23), polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, 8 Eylül'de öğle saatlerinde İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde bir evden 80 bin lira çalındığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelinin Buse Y. olduğunu ve girdiği evde 15 dakika kalıp parayı çaldığını tespit etti. Buse Y., Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki adresine yapılan baskında yakalanıp, gözaltına alındı. Buse Y. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Mustafa İNAN
2021-09-10 12:36:57
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