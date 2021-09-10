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Tarım ve hayvancılık sektörü Samsun´da buluşacak

DHA

Tarım ve hayvancılık sektörü Samsun´da buluşacak


SAMSUN, (DHA) Samsun Tarım Fuarı, 15-19 Eylül´de TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi´nde gerçekleşecek. Konuyla ilgili açıklamada bulunan TÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Karadeniz Bölgesi´nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına olumlu katkılar sağlayan ticari fuarlara ev sahipliği yapan TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi´nde, bu sene 6´ncı kez düzenlenecek olan fuar, tarım ve hayvancılık sektörünün modernizasyonu için ihtiyaç duyulan tarımsal mekanizasyon, hayvansal üretim, su ve sulama teknolojilerindeki yeniliklerin, makine ve malzemelerin topluca tanıtıldığı bir platform olacaktır" dedi.TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından organize edilen Samsun Tarım Fuarı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Samsun Ziraat Mühendisleri Odası, 19 Mayıs Üniversitesi, KOSGEB ve Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) destek ve iş birlikleri ile 15-19 Eylül 2021 tarihinde TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi´nde gerçekleşecek.TARIM TEKNOLOJİLERİ SAMSUN´DATÜYAP Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, ekolojik özellikler sayesinde yıl boyunca bitkisel üretim yapılabilmesi sebebiyle yüksek tarım potansiyeline sahip Samsun´da Tarım Fuarı´nın bu sene altıncısını düzenleyecek olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.Bölgenin beklenen buluşması haline gelen fuarın tarım ve hayvancılık sektörlerinin önde gelen 100´e yakın markasını sektör ilgilileri ile aynı çatı altında bir araya getireceğini belirten Ersözlü şöyle konuştu:"Ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa bağlı olmakla birlikte, büyük girişimcilik potansiyeline de sahip olan Samsun´da düzenleyeceğimiz Samsun Tarım Fuarı ile bu sektörlerde sürdürülebilir bir gelişme ve kalkınma sağlayabilmek adına tarımsal mekanizasyon ve teknolojileri, veterinerlik hizmetleri, hayvansal üretim makineleri, sera ve sulama teknolojileri, gübre, tohum ve zirai ilaçlar, bahçecilik ekipmanları, ekolojik tarım, agro-bilişim konularında onlarca ürün ve hizmet, tarım profesyonellerinin beğenisine sunulacak. Başta Samsun ve ilçeleri olmak üzere, 22 ilden gelecek ziyaretçiler yeni tarım teknoloji ve ürünleri ile tanışarak verimli iş görüşmeleri yapma fırsatı yakalayacak. Fuarımız tarım ve hayvancılık konusunda bölge yatırımlarına da ışık tutacak ticari bağlantılara sahne olacak ve ilgili sektörlere büyük ivme kazandıracaktır."FUARIN ONUR KONUĞU: HAVZASamsun Tarım Fuarı´nın bu yılki onur konuğu, Havza ilçesi olacak. Fuar boyunca Havza´nın tarımsal ürünlerinin tanıtılmasının yanı sıra Havza´ya özgü yöresel lezzetler de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.  17 Eylül´de 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademisyenleri tarafından Havza´nın Tarım Potansiyeli ile ilgili bir panel düzenlenerek, ilçenin tarım potansiyeli ilgili bilgiler sektör profesyonelleri ile paylaşılacak.ETKİNLİKLERLE DOLU BİR FUARSamsun Tarım Fuarı, 15-16-17-18 Eylül´de saat 09.30-18.30, son gün olan 19 Eylül 2021 tarihinde ise 09.30-18.00 saatleri arasında tarafından ziyaret edilebilecek.Fuar kapsamında oldukça yoğun bir etkinlik programı yer aldığı kaydedildi. Pandemi ve iklim değişikliğinden, hasat ve tohumluklara; tarımsal mücadelede İHA kullanımından bölge için çok değerli olan fındık yetiştiriciliğine kadar çok çeşitli konular tarım uzmanları ve akademisyenler tarafından fuar esnasında masaya yatırılacak.Fuarla ilgili daha detaylı bilgiye ve alana giriş için online davetiye kaydına www.tarimfuarisamsun.com web sitesinden ulaşılabilir.    DHA-Genel Türkiye-Samsun / Merkez
2021-09-10 16:20:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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