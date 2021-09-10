Başkan Kılıç: “Bafra’daki tüm eğitim yuvaları bizler için kıymetli”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 2021 2022 eğitim öğretim yılı dolayısıyla Galip Öztürk Ortaokulunu ziyaret ederek Okul Müdürü Bülent Sevinç, öğretmenler ve öğrenciler ile bir araya geldi.

Sınıfları tek tek gezerek öğrencilere hikâye kitabı hediyesinde bulunan ve onlarla sohbet eden Başkan Kılıç, “Yüz yüze eğitiminin başlaması ve yeni eğitimöğretim yılı kapsamında okullarımızı ziyaret ediyoruz. İdarecilerimiz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle sık sık bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitimin başlaması, öğretmenlerimizin olduğu kadar öğrenci kardeşlerimiz ve bizler için de oldukça mutluluk verici. Lakin salgın tehlikesi tam anlamıyla bitmiş değil. Belirlenen kurallara ve önlemlere hassasiyetle uymaya devam etmeliyiz” dedi.

Belediye olarak eğitime her zaman destek olmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Hamit Kılıç, “Bafra’mızdaki tüm eğitim yuvaları bizler için kıymetli. Üzerimize düşen her türlü görevi bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğiz. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin sağlıklı koşullarda eğitim hayatlarını sürdürmeleri hepimizin ortak dileği. Yeni eğitimöğretim yılında tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve eğitim çalışanlarına bir kez daha başarılar diliyor, kıymetli ailelerine saygılarımı iletiyorum” şeklinde konuştu.

Okul ziyaretinde idareci ve öğretmenlerle de bir araya gelen Başkan Kılıç onların sorularını yanıtlayarak Bafra Belediyesinin projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Başkan Hamit Kılıç ayrıca Bafra Belediyesi tarafından düzenlenen Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO) hazırlık kurslarında başarılı olan öğrencilerle düzenlenen kahvaltı programında bir geldi.

Alparslan Türkeş Parkı sosyal Tesislerinde düzenlenen programa katılan öğrencileri kendilerine sağlanan imkanlar ve verilen desteklerden ötürü Başkan Kılıç’a teşekkür ettiler.

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