Elle taciz şüphelisine adli kontrol

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Samsun’da kadınları elle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.30 sıralarında vatandaşların kadınları elle taciz ettiği iddiasıyla linç girişiminde bulunduğu Ü.Ö. (22), Mecidiye Çarşısı Subaşı Camii yakınlarında yakalandı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı resmi ekipler tarafından vatandaşların elinden kurtarılarak polis merkezine götürülen zanlı, bugün Samsun Adliyesi’ne çıkarıldı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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