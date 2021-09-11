Samsun kıyıları katı atıklardan temizlendi

– Samsun’da “18 Eylül Uluslararası Kıyı Temizleme Günü”nde (İnternational Costal Clean Up ICC ) kıyılarda bulunan atıklar temizlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre, Samsun çevre temizliğinde Türkiye birincisi olarak dikkat çekiyor. Verilere göre geçen yıl en fazla deniz çöpü 58 bin metreküp ile Samsun'da toplandı. Samsun’u sırasıyla 35 bin metreküp ile İstanbul, 28 bin metre küp ile Antalya izledi. DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, 18 Eylül Uluslararası Kıyı Temizleme Günü’nde (İnternational Costal Clean Up ICC ) yerel yönetimler, kamu kuruluşları, OMÜ Deniz Elçileri Topluluğu, özel sektör ve halkın katılımıyla kıyı temizliği gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında bilgi veren DenizTemiz Derneği/TURMEPA Şube Başkanı Tuncer Üçüncüoğlu, “Deniz Temiz Derneği olarak Atakum Türkiş sahil kısmından başlayarak, Kızılırmak Kuş Cenneti dahil hiçbir çöp bırakmamak için niyet ettik. Bu ay içerisinde 3 aylık etkinliğimiz var. Denizlerde milyonlarca ton çöp var. Plastik denizde 460 yılda yok oluyor. Bunları yiyen deniz canlıları ölüyorlar. Samsun olarak bu çöp toplama işini çok ciddiye aldık. Bu konuda da Türkiye şampiyonu olduk. Geçen yıl Samsun’da 58 bin ton çöp topladık. 2. sıradaki İstanbul 35 bin ton, Antalya ise 28 bin ton çöpü doğadan temizledi. Diğer illerde toplanan çöp ise 10 bin tonun altında oldu” dedi.



“Türkiye’ye örnek olmaya devam edeceğiz”

Çevre temizliği konusunda Türkiye’ye örnek olduklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Anlamlı bir şehirde çok anlamlı bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Samsun doğal güzellikleri oldukça fazla olan bir şehir. Çevre konusunda da çok duyarlı bir şehiriz. Hükümetimiz ve ilgili bakanlığımız da çevre konusunda son derece duyarlı. Bugün Samsun Sahili’nde tüm gönüllüler ve kamu kurumları ile birlikte farkındalık oluşturuyoruz. Biz Samsun olarak geçen yıl İstanbul’dan daha fazla atık topladık. Belediye olarak 400 kişilik kadromuzla bahçelerimizi, parklarımızı, ağaçlarımızı yıkamada, budamada, sulamada Türkiye’ye örnek bir çalışma yapıyoruz. Buradaki etkinliğin de güzel olan şehrimizin Türkiye’ye örnekliğini açık ara devam ettirme noktasında önemli buluyoruz. Türkiye’de katı atık noktasında en derli toplu şehiriz. Katı atıkların tamamı toplanıp, enerji üretim tesisimize giderek, enerjiye dönüştürülüyor. Öte yandan Samsun’da tüm kullanılan atık suları arıtarak derelere ve denizlere derin deniz deşarjı gerçekleştiriyoruz. Ayrıca içme suyu konusunda da Türkiye2de en iyi olan şehirlerdeniz” diye konuştu.



Doğa için farkındalık oluşturmak adına güzel bir etkinliğe imza attıklarını dile getiren Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat ise şunları söyledi:

“Bugünkü etkinliğin amacı çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturmak. Zaten Samsun çevre konusunda oldukça duyarlı ve uygulayan bir şehir. Bu farkındalığı biraz daha geliştirerek, toplum duyarlılığını en üst seviyeye çıkartmak için çabalıyoruz. Çevre temizliğinin, kirletmemenin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Tüm STK ve kamu kurumları ile 1’er hafta arayla bu programları tekrarlayacağız.”

Öte yandan, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci de etkinlikte yer aldı.

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