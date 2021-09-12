Samsun'da kavşakta kaza: 3 yaralı

Samsun'da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Cumhuriyet Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadık Petek idaresindeki 55 ATB 83 plakalı otomobil ile İlyas Gül yönetimindeki 60 ABS 124 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Kübra Petek (34) ile Eslem Petek (3) ve Selman Petek (10) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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