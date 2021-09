Sanayi sitelerini artık su basmayacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ Genel Müdürlüğü, 19 Mayıs, İlkadım ve Örnek Sanayi sitelerinde aşırı yağışlarda oluşan su baskınlarını önlemek amacıyla atık su kollektör hattı ve yağmur suyu hatları inşa ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede altyapıdan ulaşıma, spordan kırsal kalkınmaya kadar her alanda önemli yatırımları yapmaya devam ediyor. Bir yandan merkez ve ilçelerde altyapı sorunlarını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, sanayi sitelerinde de altyapı problemlerini ortadan kaldıracak adımlar atıyor. SASKİ, 19 Mayıs, İlkadım ve Örnek Sanayi sitelerinde atık su kollektör hattı ve yağmur suyu hatları inşa ediyor. Sanayi sitelerine 11 milyon 354 bin liralık yatırım yapacak olan Büyükşehir Belediyesi'nin inşa edeceği hatlar ile artık sanayi sitelerinde su baskınlarının önüne geçilecek.



Sanayi sitelerinde su baskını korkusu bitecek

Yapılan hatlar ile taşkın suları toplanarak yağmur suyu kolektör hatlarına bağlantıları sağlanacak. Kapalı mecraya alınarak atık sular ve yağmur suları bertaraf edilecek. 2022 yılı Mart ayı itibarıyla tamamlanması planlanan çalışmalar ile artık sanayi esnafının her yağmur yağdığında yaşadığı su baskını korkusu sona erecek. Altyapı çalışmalarının bitirilmesinin hemen sonrasında ise asfaltlama yapılacak. Yenilenen altyapı ve asfalt çalışmaları ile sanayi bölgeleri, hem bölge esnafı hem de vatandaşlar için daha konforlu bir hale gelecek.



11 milyon 354 bin liralık yatırım

Sanayi sitelerine 11 milyon 354 bin liralık yatırım yapacaklarını belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, 2023’e kadar şehrin tüm alt ve üst yapı sorunlarının çözüleceğini söyledi. Samsun'u 17 ilçesi ile bir bütün olarak ele aldıklarını ifade eden Başkan Demir, "Ulaşım ve altyapıyı öncelikle konular olarak ele alıp, her yerde yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Bunlardan biri de sanayi siteleri. Sanayi esnafımızın ve vatandaşlarımızın altyapı sorunlarından dolayı yaşadıkları bir mağduriyet vardı. Yaptığımız yatırımlar ile inşallah bu mağduriyeti bitireceğiz. 19 Mayıs, İlkadım ve Örnek Sanayi sitelerinde başlayan atık su kolektör hattı ve yağmur suyu hattı çalışmaları tamamlandığında altyapı problemi bitmiş olacak" dedi.

