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Başkan Demirtaş: “Değerleri gelecek nesillere aktarma işleminde eğitim önemli rol oynamaktadır”

İHA

Başkan Demirtaş: “Değerleri gelecek nesillere aktarma işleminde eğitim önemli rol oynamaktadır”

– İlkadım Belediyesi'nin ortağı olduğu “Geleneksel Sokak Oyunlarıyla Bilgisayar Bilimi” adlı projenin kapanış programında konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Değerleri gelecek nesillere aktarma işleminde ise eğitim önemli rol oynamaktadır” dedi.
Türkiye’de desteklenen 100 projeden biri olan, TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 2020/1 çağrısı kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve İlkadım Belediyesi’nin de ortağı olduğu “Geleneksel Sokak Oyunlarıyla Bilgisayar Bilimi” projesi İlkadım sokaklarında gerçekleşti. Geleneksel sokak oyunlarına entegre edilen bilgisayar bilimi etkinliklerine Kalkancı Mahallesi 294. Sokak ev sahipliği yaptı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Şenduru’nun yönetiminde uzman araştırmacı, eğitmen ve rehberlerle bir ekip halinde katılım sağlayan Baruthane Ortaokulu, Kılıçaslan
Ortaokulu, Belediye Ortaokulu ve Şehit Burak Zor Ortaokulu öğrencileri sek sek, misket, yağ satarım bal satarım ve istop gibi sokak oyunlarıyla çocukların problem çözme süreci, farklı algoritmaları en hızlı ve doğru çözümü seçmeleri test edildi.
Projenin kapanış etkinliğinde konuşan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emine Şendurur, ”Geleneksel çocuk oyunlarının duyusal ve bilişsel alanda icra ettiği işlevleri öğrencilerimizin geleneksel çocuk oyunları üzerinden irdelemeye yönelik bir yapı taşıyan çalışmamızda ilgili oyunların genel kuralları, oynanma tarzı ve muhtevası yanında bu oyunların kişiliklerinin de kazanımı açısından büyük önem tutuyor. Oyunları günümüz teknolojisi bilgisayarla birleştirdik. Böylelikle geleneksel oyunların yaygınlığını artırıp hem de çocuklarımızın bilgisayar ile tanışma sürecinin kısalttık. Projemizde İlkadım ilçemizin sokaklarını bizlere açan Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

“Çocuklar toplumu ayakta tutan yapılardandır”
Toplumun geleceği olan çocukların oyunlarla bir takım değerler kazandığını anlatan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”Çocuklarımız özellikle günümüzde teknolojinin getirdiği yeniklerin etkisinde kalan veya bu yeniliklerle ortaya çıkan oyunların içinde ya hiç yoktur ya da çok az bulunmaktadır. Televizyon ve bilgisayarın hayatımızda önemli bir yer işgal etmesiyle oyunlar, geleneksel oyunlar ve bilgisayar oyunları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ayrımı yapmamızın en önemli sebebi oyunların çocuklara kattığı ve toplumları ayakta tutan yapı içinde barındırdığı değerlerdir. Bu değerleri gelecek nesillere aktarma işleminde ise eğitim önemli rol oynamaktadır. Bu vesile ile gelecek nesillerin nitelikli yetişmesinde atılmış olan bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından öğrencilere katılım belgelerini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Şener Şentürk takdim etti. Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Emine Şendurur ve uzman eğitimcilerin katılım belgesini de İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş takdim etti. Projenin kapanış etkinlik programına eğitimciler Satı Durmuşkaya, Süleyman Çiftli, İbrahim Çetin, Elif Omca Çobanoğlu, proje ortağı olan okulların idarecileri, Mahalle Muhtarı Zekiye Nur Aydemir katıldı.

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