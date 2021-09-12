Düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde düğünde başına maganda kurşunu isabet eden şahıs ağır yaralandı.

Olay, Karaburç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünde havaya ateş eden magandanın silahından çıkan kurşun yanında bulunan Gökhan Karaman'ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Karaman, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kimliği belirlenen şahsı yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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