TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 0

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

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TFF 1. Lig'de 4. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü’nü 20 yendi.



Maçtan dakikalar

22. dakikada Tomane’nin şutunda direkten dönen topu Hasan Kılıç filelere yolladı. 10

25. dakikada Ali Ülgen’in ortasında Hasan’ın şutunu kaleci Eray zorlukla çeldi.

30. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Eze’nin şutunu Aykut 2 hamlede kontrol etti.

45+3. dakikada Yasin’in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Tomane’nin şutunu kaleci Eray kornere çeldi.

54. dakikada Hasan'ın kafayla arkaya aşırdığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Fofana'nın vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

67. dakikada Mehmet Akyüz'ün ortasında Tomane'nin kafa şutu filelerle buluştu. 20

87. dakikada Boli'nin hatasında topu önünde bulan Eze'nin şutunu kaleci Aykut son anda kornere çeldi.



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Hasan Tetik xx Ogün Kamacı xx

Samsunspor: Aykut Özer xx, Ali Ülgen xx, Kevin Boli xx, Recep Burak Yılmaz xx, Soner Gönül xx, Osman Çelik xx, Hasan Kılıç xxx, Moryke Fofana x (Mehmet Akyüz dk. 56 xx), Gökhan Karadeniz x (Melih Okutan dk. 36 x), Yasin Öztekin xx (Berk dk. 80 x), Tomane xxx (Çinari dk. 80 x)

Yedekler: Nurullah, Alaaddin, Melih Altıkulaç, Yunus Emre, Semih, Polat

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Ankara Keçiörengücü: Eray İşcan x, Ogün Bayrak x, Mehmet Dingil x, Fatih Solmaz x, Talha Yünkuş x, Jodinel Pululu x (Ömer dk. 58 x), Sadio Diallo x (Ackah dk. 46 x), Uğur Utlu x (Ali Yavuz Kol dk. 46 x), İbrahim Olawoyin x (Mirza dk. 73 x), Emeka Eze xx Vusal İsgandarli x (Hamza dk. 73 x)

Yedekler: Boran, Haşim, Ercan, Erdem,

Teknik Direktör: İlker Püren

Goller: Yasin (dk. 22), Tomane (dk. 67) (Samsunspor),

Sarı Kartlar: Yasin, Osman (Samsunspor), Uğur, Fatih (Ankara Keçiörengücü)

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