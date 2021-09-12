Düğünde maganda kurşunuyla başından vuruldu

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Emre ŞAHİNOL/BAFRA (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Bafra ilçesinde Gökhan Karaman (32), katıldığı düğünde maganda kurşunuyla başından vurularak ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karaburç Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre Ö.D. (31), düğünde ruhsatsız tabancayla havaya ateş etmeye başladı. Ö.D.´nin tabancasından çıkan bir kurşun, o sırada yanında bulunan Gökhan Karaman´ın başına isabet etti. Kanlar içerisinde kalan Gökhan Karaman, ağır yaralandı. Düğündekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gökhan Karaman, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olaydan sonra kaçan Ö.D. ise Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Bafra Emre ŞAHİNOL

2021-09-12 22:37:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.