Yılport Samsunspor - Ankara Keçiörengücü: 2-0

Barış BUDANOĞLU, Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) -STAT: Samsun 19 Mayıs
HAKEMLER: Çağdaş Altay, Hasan Hüseyin Tetik, Ogün Kamacı, Yakup Özhan
YILPORT SAMSUNSPOR: Aykut, Ali, Tomane (Dk. 80 Çinari), Gökhan (Dk. 36 Melih Okutan), Recep, Boli, Yasin (Dk. 80 Berk), Soner, Hasan, Fofana (Dk. 56 Mehmet), Osman
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Eray, Tayfun, Diallo (Dk. 46 Ackah), Ogün, Vusal (Dk. 73 Hamza), Fatih, Uğur (Dk. 46 Ali Yavuz), Talha, Olawoyin (Dk. 73 Mirza), Nzeza (Dk. 58 Ömer), Eze
GOLLER: Dk. 22 Hasan, Dk. 66 Tomane (Yılport Samsunspor)
SARI KARTLAR: Yasin, Recep (Yılport Samsunspor), Uğur, Fatih (Ankara Keçiörengücü)TFF 1. Lig´in 4´üncü haftasında Yılport Samsunspor, sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü´nü 2-0 mağlup etti. Samsunspor´a galibiyeti getiren golleri 22´nci dakikada Hasan, 66´ncı dakikada Tomane kaydetti.
22´nci dakikada karşılaşmanın gelişen ilk tehlikeli atağı Yılport Samsunspor adına golle sonuçlandı. Ceza sahası önünde rakibinden sıyrılarak şutunu atan Tomane´nin vuruşu kaleciden de sekerek direkten döndü. Topu iyi takip eden Hasan Kılıç pozisyonu golle sonuçlandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
25´inci dakikada sağ kanattan gelişen Yılport Samsunspor atağında içeri çevrilen topa dokunan Tomane´nin şutunu kaleci Eray çıkardı.
31´inci dakikada sağ kanattan gelişen Yılport Samsunspor atağında Gökhan topu ceza sahasına girmekte olan Yasin´e bıraktı. Yerde kalan ve penaltı bekleyen Yasin´e maçın hakemi Çağdaş Altay, kendisine aldatmaya yönelik hareketi sebebiyle sarı kart gösterdi.
45+4´üncü dakikada Yılport Samsunspor´da Yasin topu ceza sahası içerisindeki takım arkadaşı Tomane ile buluşturdu. Tomane´nin dönüp vurduğu topu kaleci Eray çıkardı.
55´inci dakikada gelişen Samsunspor atağında ceza sahasında topa yükselen Hasan, topu arkadaki Fofana bıraktı. Müsait durumda topa vuran Fofana´nın vuruşu az farkla auta çıktı.
60´ıncı dakikada gelişen Yılport Samsunspor atağında sağ kanatta topla buluşan Melih Okutan uygun durumdaki Yasin´in gördü. Oyuncunun şutu üstten auta çıktı.
66´ncı dakikada Yılport Samsunspor ikinci golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Mehmet´in ortasına iyi yükselen Tomane, takımını iki farklı üstünlüğe taşıdı.
83´üncü dakikada gelişen Yılport Samsunspor atağında sağ kanatta topla buluşan Melih Okutan´ın çaprazdan şutu kaleci Eray´da kaldı.
87´nci dakikada rakip kaleye ilk kez etkili gelen Ankara Keçiörengücü´nde ceza sahası içerisinde topla buluşan Eze´nin şutunu Yılport Samsunspor kalecisi Aykut kornere çeldi.
Karşılaşma 2-0 Yılport Samsunspor´un üstünlüğüyle sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Samsun Barış BUDANOĞLU, Gökhan İÇKİLLİ
2021-09-12 22:50:00
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