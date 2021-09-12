Hamdi Yılmaz: “Samsunspor deplasmanından puansız ayrıldık”

– Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, 20 yenildikleri Samsunspor karşılaşmasından puansız ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Samsunspor deplasmanından 20’lık mağlubiyetle ayrılan Ankara Keçiörengücü’nde Teknik Sorumlu Hamdi Yılmaz, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Puan alamadıkları için üzgün olduklarını dile getiren Hamdi Yılmaz, “Samsunspor yaptığı transferler ile güçlü bir takım haline geldi. Biz de kendi geçen seneki oynayan takımdan 4 tane as futbolcumuzu başka takımlara verdik. Yeni bir takımız. Adaptasyonu futbolcular oynayarak kapatacaklar. İlk yarı 20 dakikada 3 pozisyon yakaladık. Topa daha fazla sahip olduk. 2. yarıya 10 mağlup olarak girmenin dezavantajı ile gol bulmak için çok uğraş verdik. Pozisyonları değerlendiremedik ve 2. golü yedik. 2. golden sonra Samsunspor daha da rahatladı. 10’ken 1 gol atabilsek daha tedirgin olacaklardı. Sahadan puansız ayrıldık. Samsunspor’u tebrik ediyorum. Onlara da başarılar diliyorum. Perşembe günkü maça hazır olmak için çalışmalarımız sürdüreceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.