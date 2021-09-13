Düğünde 1 kişiyi ağır yaralayan maganda gözaltına alındı

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Samsun'un Bafra ilçesinde düğünde havaya ateş açarak 1 kişiyi ağır yaralayan maganda gözaltına alındı.

Olay, Karaburç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünde gelin çıkartma esnasında silahla ateş eden Ö.D. yanında bulunan arkadaşı Gökhan Karaman'ı başından yaraladı. Ağır yaralanan Gökhan Karaman Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası Ö.D. isimli şahıs ruhsatsız silahıyla birlikte jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Karaman'ın hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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