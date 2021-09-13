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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da FETÖ'den 1 kişi gözaltında

İHA

Samsun'da FETÖ'den 1 kişi gözaltında

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY terör örgütünün 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, eski askeri okul öğrencisi M.A.B.'yı Tekkeköy ilçesinde gözaltına aldı.
Gözaltına alınan M.A.B. Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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