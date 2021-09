Pandemi, okul hayatı ve öğrenci psikolojisi

Uzman PsikologPsikoterapist Sena Özkan, “Okulun başlamasıyla çocuklara tekrardan okul ortamını benimsetmek, online eğitim sürecinden sonra yoğun bir müfredata sokmadan önce çocukların okul ortamına adaptasyonu ile gelişimlerinin desteklenmesine öncelik verilmedir” dedi.

Pandemi ile birlikte birçok alanda değişikliklerin olduğunu belirten Büyük Anadolu Hastanelerinden Uzman Psikolog/ Psikoterapist Sena Özkan, eğitim hayatının evlere taşınması ile çocuklar, öğretmenler ve ebeveynler tarafından oldukça yorucu geçen bir süreç sonrası okulların tekrar yüz yüze eğitime başladığını vurguladı. Özkan, "Yeni normal’ sürecinde okulların açılmasında eskisinden farklı olarak dikkat etmemiz gereken durum; hala devam eden salgın ve dolayısıyla hayatımıza giren yeni kavramlar. Uzun zaman sonra okullara geri dönüldüğünde her zamankinden farklı olarak dikkat etmemiz gerekenlerden bir kaçı: Maske mesafe hijyen kuralları hakkında öğrencilerin yeterince bilgilenmesi, evde bulunulan süreçte online eğitimlerinde etkisiyle teknoloji kullanımının artmasından dolayı bilinçli teknoloji kullanımı hakkında bilgilendirme, zaman yönetimi ve motivasyonel görüşmelerin yanında bu süreçte çocukların eğitim hayatlarını evde geçirmeleri, günlük rutinlerin bozulması ve bu belirsizlik halinin uzamasıyla yaşanan stres, kaygı, endişe hali” diye konuştu.



Değişik tepkiler olabilir

Uzman PsikologPsikoterapist Sena Özkan şu bilgileri verdi:

“Hayatta birçok şey yaşarız ve bunlara tepkiler veririz. Hatta aynı olaya veya duruma her insan farklı şekilde bir tepki verir ve anlam yükler. Bazımız stresli olduğunda iştahında bir farklılık yaşarken bir başkası daha içine kapanık bir halde olabilir ya da kaygı duyduğunuz da yaşanılanların olumsuz yönleri daha çok dikkat çekerken bir başkasında aynı zamanda bunlarla birlikte enerjinin azalması, uyku sorunları vs. görülebilir. Yani demem o ki kişilerin yaşananlara verdikleri tepkiler değişiklik gösterebilir. Aynı okula başlayan öğrenciler gibi. Peki, salgınla birlikte devam edecek olan bu okul hayatımızla daha iyi baş edebilmek adına neler yapabiliriz? Belirsizlikler kaygı oluşturabilir. Çocukların okul hayatlarıyla ilgili bilgileri onlara açıklamak, okula giriş çıkış saatleri, ebeveynleri okuldan alacaksa kaçta alacağının bilgisi, derslerin programları, okulda onları nelerin beklediğine dair çocukları bilgilendirmek bu süreçte çocuğu olumlu yönde etkileyebilir. Ebeveynlerin çocuklarının verdikleri mesajlara dikkat etmeleri onların neler söylediğini, neleri anlatmaya çalıştığı hakkında bilgi verecektir. Çocuklar ile kurduğunuz diyaloglarda onların duygularını yargılayıcı olmadan ve abartısız bir şekilde dinlemek, gerçekçi bir tavır takınmak çocuğun bu süreci daha sağlıklı yaşamasına olanak tanıyacaktır. Eğitim sisteminin online olarak yürütülmesinden sonra bu düzene tekrar dönüş ile çocukların uyku saatleri, oyun ve yemek saatleri gibi rutinlerindeki aksamaları tekrar düzene sokmak önemlidir. Okulun başlamasıyla çocuklara tekrardan okul ortamını benimsetmek, online eğitim sürecinden sonra yoğun bir müfredata sokmadan önce çocukların okul ortamına adaptasyonu ile gelişimlerinin desteklenmesine öncelik verilmedir. Yeni eğitimöğretim yılında tüm öğrencilere sağlık dolu günler ve başarılar dilerim.”

