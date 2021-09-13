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Dijitalleşmeye 15 milyon liralık yatırım YEDAŞ’tan dijital yenilik

İHA

Dijitalleşmeye 15 milyon liralık yatırım YEDAŞ’tan dijital yenilik

YEDAŞ 5.0 Dijital Dönüşüm programı ile alt yapının son teknoloji ürünlerle yenilenmesini, güvenlik ve ağ başlıklarında modern mimariyi ortaya koyarak, yeni çalışmalarla kurumsal verimlilik sağlamayı hedefliyor.

15 milyon liralık yatırım
YEDAŞ, altyapısını son teknoloji ürünler ile yenileyerek hem güvenlik katmanındaki önlemleri pekiştirdi hem de ağ yapısının kesintisiz çalışması için başarılı bir proje yürüttü. Tüm bu gereklilikler doğrultusunda mevcutta bulunan ağ ve güvenlik alt yapısını yenilemek üzere yaklaşık 15 milyon TL bütçe ile ihaleye çıkıldı. İhale sürecinin ardından YEDAŞ ekibi ve üreticilerle birlikte müşterinin alt yapısını analiz ederek en uygun ürün ve çözümleri bu proje özelinde konumlandırdı. Proje kapsamında hem ana veri merkezi hem de Ankara’da bulunan kesintisiz hizmet sağlamayı hedefleyen Felaket Kurtarma Veri Merkezi’ndeki tüm ağ ve güvenlik alt yapısının tasarımı, kurulumu ve devreye alımı yapıldı.

Öncelikler belirlendi
YEDAŞ 5.0 Dijital Dönüşüm programı kapsamında bilgi teknolojilerinin altyapısının modernizasyon ihtiyacı, barındırma, bakım maliyetlerinden tasarruf ve teknolojisini güncelleme için bir fırsat olarak değerlendirildi. Bu kapsamda işlemci ve işletim sistemi platformu ana akım üreticilere taşındı. YEDAŞ, “Böylelikle önümüzdeki 5 yıllık dönemde var olan uygulama platformlarının performans, güvenlik ve kapasite ihtiyacı giderildi” bilgisini verdi. Ayrıca, rol model enerji dağıtım şirketi olma yolunda büyük veri, makine öğrenmesi, yapay zekâ gibi teknolojilere uygun alt yapının temellerinin atılmasıyla ‘dijital dönüşüm odaklı YEDAŞ 5.0’ın temeli atıldığı’ bilgisi aktarıldı.

Yatırımlar devam edecek
YEDAŞ, göç projesi esnasında bilgi teknolojileri operasyonlarının aksamamasına özen gösterdi. Bu amaçla eski veri merkezi ile yeni veri merkezi arasında kurulan 4Gbps veri devresi ile yüzlerce terabayt veri taşındı, iş sürekliliği kesintisiz şekilde sağlandı. Aynı zamanda coğrafi yedeklilik sağlanarak olası felaket durumuna karşı önlem de alındı. YEDAŞ, yatırımla elde ettikleri faydaları şöyle değerlendirdi:
“Operasyonel mükemmellik hedefiyle, maliyetlerin ve risklerin azalması, kazanılan hız ve performans ile raporlama ve işlem sürelerinin kısalması gibi hedeflere ulaşılması sonucu hem yönetim hem de iş birimlerinden olumlu dönüşler aldık, verimliliği artırdık. YEDAŞ, teknolojik gelişmeler, iş ihtiyaçları, regülatif gereklilikler ve siber güvenlik kapsamında önümüzdeki dönemde de yatırımlarına devam edecek.”

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