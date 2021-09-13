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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terme’de İlköğretim Haftası kutlandı

İHA

Terme’de İlköğretim Haftası kutlandı

Samsun’un Terme ilçesinde İlköğretim Haftası çelenk sunma töreni ve halk oyunları gösterisiyle kutlandı.
Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen İlköğretim Haftası töreninde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy Atatürk Anıtı’na kurumun çelengini sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, pandemi dolayısıyla önceki eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen uzaktan eğitimin başarılı şekilde yürütülmesine rağmen, 20212022 eğitimöğretim yılının öğrencilerin eğitimi için yüz yüze olmasının daha sağlıklı olduğunu vurguladı.
Müdür Özer Ersoy, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
“Korona virüs nedeniyle eğitim faaliyetlerimizi uzaktan eğitim ile gerçekleştirdik. 1,5 yıllık uzaktan eğitim süreci sonrasında öğrencilerimizde kazanım kayıpları veya kazanım farklılıkları oluştuğunu yüz yüze eğitime geçilmesiyle beraber okullarımızdaki 1 haftalık eğitim sürecinde gördük. Pandemi hala devam etmektedir. Bu sebeple tekrar uzaktan eğitime dönmemek için öğrenciler ve veliler olarak almamız gereken bir takım tedbirler var. Yeni eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitime hazırlık aşamasında tüm öğretmenlerimize, okullarımızda alınacak tedbirler konusunda bilgilendirme seminerleri verilmiştir. Okullarımızda ihtiyaç halinde kullanılmak üzere maske, el dezenfektanları temin edilmiştir. Eğitim öğretim faaliyetlerinin bu süreçten sonra da sağlıklı ve güvenli şekilde yürütebilmesi için hepimizin sorumlulukları var. Bizler eğitim çalışanları olarak görev ve sorumluluklarımızın bilinciyle her koşulda öğrencilerimizin aydınlık geleceklerine hazırlamak konusunda azimli ve kararlıyız. Bu duygu ve düşüncelerle İlköğretim Haftanızı kutlar, sağlıklı günler dilerim” dedi.

“Okullara kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz”
20212022 eğitimöğretim yılının açılışı nedeniyle tüm öğretmen ve öğrencilerin İlköğretim Haftası’nı kutlayan Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ise “Yeni eğitim ve öğretim dönemine başladığımız bu haftada, tüm dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle uzak kaldığımız okullarımıza tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Uzaktan eğitim dönemi boyunca belediye olarak tüm öğrencilerimizin ve milli eğitim camiamızın yanında olduk. Yeni bir eğitim öğretim yılına başlayan çocuklarımızın bu dönemde yeni bilgi ve beceriler kazanacaklarına, bunun sonucunda başarılı olacaklarına tüm kalbimizle inanıyor ve onlara güveniyoruz. 20212022 eğitimöğretim yılının ilçemize ilimize, ülkemize ve eğitim camiamıza hayırlı olması temennisiyle, öğrenci ve öğretmenlerimizin ‘İlköğretim Haftası’nı kutluyor, başarılarla dolu bir yıl diliyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından öğrencilerin şiirler okumasıyla devam eden İlköğretim Haftası programı, halk oyunları gösterisiyle son buldu.

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