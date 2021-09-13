Yiğit: “Okullarımızda tüm tedbirleri aldık" Samsun’da İlköğretim Haftası etkinlikleri

– Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, "Samsun’da 260 bin öğrenci ve 20 bin öğretmen ile eğitimöğretime başladık. Okullarımızda tüm tedbirleri aldık. 1 milyon maskenin yanı sıra dezenfektan da dağıttık" dedi.

İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Anıta çelenk sunumu ile başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.



"Okullarımız çiçek açtı"

Törenin ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, “20212022 eğitimöğretim yılı 6 Eylül’de başladı. Bugün de ‘İlköğretim Haftası'nı kutlama günümüz. Atatürk Anıtı’na çelenk sunduk. Samsun’da 260 bin öğrenci ve 20 bin öğretmen ile eğitimöğretime başladık. 1 haftadır da yürütüyoruz. Okullarımızda tüm tedbirleri aldık. 1 milyon maskenin yanı sıra dezenfektan da dağıttık. Gerekli tedbirler alındı. Öğretmenler, yöneticiler ve veliler olarak hep birlikte çocuklarımızın en sağlıklı ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri için çalışıyoruz. Mutluyuz. Çocuklarımız okullarımızda ve okullarımız çiçek açtı. Temennimiz bu sürecin devam etmesi. İlköğretim Haftası’nın Samsun ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte ilimizde olağanın dışında hiçbir şey yok. Arkadaşlarımız da takip ediyor. Şu anda gayet iyi gidiyoruz” diye konuştu.

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