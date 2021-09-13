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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tedaviye giderken hastaneye 100 metre kala kazada yaralandı

İHA

Tedaviye giderken hastaneye 100 metre kala kazada yaralandı

Samsun'da sağlık sorunları nedeniyle hastaneye tedaviye giden genç kadın hastaneye 100 metre kalan içinde bulunduğu otomobilin bir başka otomobil ile çarpışması sonucu yaralandı.
Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinin Bölmeçayır Mahallesi'nde ikamet eden Muradiye Günaslan hastalanınca Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde doktordan randevu aldı. Genç kadın akrabası Bahri Gökkaya'nın aracıyla hastaneye gitmek için yola çıktı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine 100 metre mesafedeki kavşakta hemşire Senem Çiçek idaresindeki 05 ABG 092 plakalı otomobil ile Bahri Gökkaya yönetimindeki 55 SH 267 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan hasta Muradiye Günaslan yaralandı. Yaralılar kadın 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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