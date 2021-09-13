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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çek-Türk iş birliği ve yatırım fırsatları değerlendirildi

İHA

Çek-Türk iş birliği ve yatırım fırsatları değerlendirildi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve ÇekTürk Müşterek Ticaret Odası iş birliğinde düzenlenen toplantıda, Çek Cumhuriyeti(Çekya) iş birliği ve yatırım fırsatları değerlendirildi.
Samsun TSO tarafından yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı projesi kapsamında, bölgedeki firmaların Avrupa pazarına açılmalarına destek olmak amacıyla, ÇekTürk Müşterek Ticaret Odası iş birliğinde, “Çek Cumhuriyeti İşbirliği ve Yatırım Fırsatları Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantı öncesi, ÇekTürk Müşterek Ticaret Odası Denetleme Kurulu Başkanı Denetçi ve Vergi Danışmanı Martin Felenda ve ÇekTürk Müşterek Ticaret Odası Genel Sekreteri Orhan Batur Karabicioğlu Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu’nu ziyaret etti.

Murzioğlu: “İş birliğine hazırız”
Samsun TSO Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin de bulunduğu ziyarette Başkan Salih Zeki Murzioğlu, kentin öne çıkan sektörleri, ekonomik yapısı ve iş birliği imkanları hakkında bilgi verdi. İş birliği için oda olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizen Başkan Murzioğlu, “Samsunumuz gerek sanayi alt yapısıyla, gerek sağlık yatırımlarıyla gerekse turizm alanlarıyla Karadeniz Bölgesi'nin en önemli kenti. Karadeniz'in en büyük kenti olan Samsun, sahip olduğu alternatifli üretim ve hizmet alt yapıları ile potansiyeli oldukça yüksek bir şehir. Türkiye'de sadece birkaç ile nasip olan hava, kara, deniz ve demiryolu ulaşım hatlarıyla Samsun bir lojistik kent konumunda. Çek Cumhuriyeti ile karşılıklı çok iyi ilişkilerimiz var. Çek Ticaret Odası ile de ortak proje de yürüttük. Amacımız, ikili ilişkilerimiz dışında, firmalarımızın daha düzgün ortamda, daha doğru işler yapabilmesi, fırsatları ortaya çıkartarak, daha güzel değerlendirmesi. Bugün ki etkinliğimiz de buna yönelik. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da çok geliştirilmesi için Oda olarak her türlü işbirliğine hazırız. Bugünkü toplantıyla birlikte umut ediyorum ki her iki tarafın da kazançlı çıkacağı iş birliklerini oluşturmak için önemli adımlar atacağız” dedi.

Yatırım fırsatları değerlendirildi
ÇekTürk Müşterek Ticaret Odası Denetleme Kurulu Başkanı Denetçi ve Vergi Danışmanı Martin Felenda, Çek Cumhuriyeti Genel Ekonomik Durumu, Yatırım Alanları, İkili Ticaret, Devlet Teşvikleri başlıklarında sunum yaparken, ÇekTürk Müşterek Ticaret Odası Genel Sekreteri Orhan Batur Karabicioğlu da Şirket Kuruluşu, Dava Süreçleri, İş Hukuku ve Avrupa Fonları konularında katılımcıları bilgilendirdi. Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ve Çek Yatırım Ajansı’ndan yetkililerin de online olarak katıldığı etkinlikte ayrıca, ihracat ve yatırım ortamına ilişkin fırsatlar da karşılıklı olarak müzakere edildi. Etkinlik sonrası Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve Meclis Başkanı Haluk Akyüz, Martin Felenda ve Orhan Batur Karabicioğlu’na anı takdiminde bulundu.

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