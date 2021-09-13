Başkan Kılıç: “Yerel yönetimde Cumhurbaşkanımızı örnek alıyoruz”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Ülke yönetiminde olduğu gibi, yıllar önce de yerel yönetimlerde önemli bir marka olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı örnek alıyoruz” dedi.

Mesaisinin büyük bir bölümünü halkın içerisinde ve onları dinleyerek, sorunlara çözüm üreterek geçiren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, hafta sonu birçok program gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek vatandaşlarla bir araya gelmeye gayret gösteren, hayata geçirilen hizmetlerle ilgili her yaştan görüş, öneri ve eleştirileri almayı prensip edinen Başkan Kılıç, hafta sonunda merkez mahallelerde yapılan çalışmaları incelemenin yanında 12 dış mahalleye de ziyaret gerçekleştirdi.

Örencik, Türkköyü, Burunca, Kolay, Kuzalan Mahallelerinde yapılacak sathi kaplama öncesi yol genişletme, bakım ve onarım çalışmalarını hakkında mahalle sakinleri ile istişareler gerçekleştiren Başkan Kılıç, Fevzi Çakmak Mahallesi Uğur Sokak ve Demet Sokak'ta yol düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, esnaf ve vatandaşlarla selamlaşıp sohbet etti.



“Cumhurbaşkanımızı örnek alıyoruz”

Programlar sonrası açıklamada bulunan Hamit Kılıç, şunları söyledi:

“Şu an ülke yönetiminde olduğu gibi, yıllar önce de yerel yönetimlerde önemli bir marka olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı örnek alıyoruz. Aynı hizmet aşkıyla çalışıyor, ilçemizin geleceğini inşa ediyoruz. Bafra’mıza hizmet noktasında, tüm paydaşlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde olmaya, kentimizi birlikte geleceğe taşımaya devam edeceğiz.”

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