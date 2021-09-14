Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

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Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bugün sabaha karşı çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 1'i kadın 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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