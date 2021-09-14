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Kamu Denetçiliği Kurumu’na Samsun’dan 3 binin üzerinde başvuru

İHA

Kamu Denetçiliği Kurumu’na Samsun’dan 3 binin üzerinde başvuru

Kamu Denetçiliği Kurumu’na(Ombudsmanlık) Samsun’da vatandaşlar tarafından üç binin üzerinde başvuru yapıldı.
Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan(KDK) yapılan açıklamada başvurular hakkında bilgi verildi. 2013 yılından bu yana Samsun’dan KDK’ya yapılan üç binin üzerinde başvurudan bazı örnekler şöyle sıralandı:
“Lâdik ilçesi Bahşi Mahallesi’nden başvuran vatandaşımız; iki katlı evine bitişik olan elektrik direğinin çok büyük tehlike arz ettiğini elektrik direğinin kaldırılarak yeni bir yere nakledilmesini ve oluşan zararın tazmin edilmesini kurumumuzdan talep etti. KDK uzmanları ilgili idare ile görüşülerek vatandaşın sorunu çözüldü.
Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi’nden başvuru yapan vatandaşımız dört aydan beri mahalleye kanalizasyon ve yol hizmeti verilmediğini, yetkililerle yapılan görüşmelerin sorunu çözmediğini ifade ederek kanalizasyon ve yol hizmetinin sağlanmasını talep etmiştir. Kumumuzun idare ile görüşmesi sonucunda vatandaşımızın sorunu çözüldü.
Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi’nden kurumumuza başvuran vatandaşımız, harcırah konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan görüş sorduğunu ancak bakanlığın bu konuda görüş talebine cevap verilmediğini belirterek, tarafına harcırah ödenmesi ile ilgili görüş yazısının kendisine gönderilmesini talep etti. Kumumuzun idare ile görüşmesi sonucunda sorun çözüme kavuştu.
Terme ilçesi Oğuzlu Mahallesi’nden başvuru yapan bir vatandaşımız; Oğuzlu Mahallesi ile Kocamanbaşı Mahallesi, Mescitli ve Tekkiraz arasındaki yolların çok kötü olduğunu, bu yolların yaşamlarını olumsuz yönde etkilediğini, bu durumu yetkililere bildirmelerine rağmen herhangi bir düzenleme yapılmadığını belirterek mağduriyetlerinin giderilmesi talebiyle kurumumuza başvurmuştur. Kumumuzun idare ile görüşmesi sonucunda sorun çözüldü.
Vatandaşımız, sürücü belgesini değiştirmek için Atakum İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne başvurduğunu, başvurusunun sağlık raporunun hatalı olduğu gerekçesiyle reddedildiğini ve raporu veren doktor tarafından gerekli düzeltmelerin yapılması istendiğini fakat doktorunun raporun yönetmeliğe uygun olduğu gerekçesiyle herhangi bir işlem yapılmadığını ifade etti. Kumumuzun ilgili idare ile görüşmesi sonucunda sorun çözüldü.
Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi’nden başvuru yapan vatandaşımız; su abonesi olmak için Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne müracaat ettiğini ancak imar planı süresini uzattığı gerekçesiyle talebinin reddedildiğini fakat evinin ilk yapıldığı tarihin 1999 yılı olduğunu, beş yılda bir yenilediğini, bütün evraklarını teslim ettiğini iddia ve ifade ederek, su aboneliği işlemlerinin yapılmasını talep etti. Kumumuzun idare ile görüşmesi sonucunda sorun çözüldü.
Çarşamba Kirazlıkçay Mahallesi’nden vatandaşımız yaptığı başvuruda; Ordubaşı, Çatak ve Kestanepınar Mahallerine ait grup yolunun engebeli ve dar bir yapıya sahip olduğu, yolun aydınlatmasının bulunmadığı, trafik işaretlerinin yetersiz olduğu, yolda çukurların bulunduğu ayrıca yolun toprak olmasından dolayı araçların oluşturduğu tozun vatandaşların sağlığını olumsuz etkilediği ifade edilen başvuruda vatandaşın güvenliğini riske atan ve sağlığını olumsuz etkileyen bu problemlerin giderilmesini talep etti. Kurumumuz, Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne tavsiyede bulunulmasına karar verdi.
Kurumumuza yapılan müracaatta; köyde yaşadığını, çiftçilikle geçimini sağladığını, dört çocuğunun olduğunu, ikisinin ilkokulda olduğunu ve çocuklarının korona virüs salgını nedeniyle online verilen eğitimden yararlanabilmeleri için evine internet bağlatmak için müracaatta bulunduğunu fakat çeşitli gerekçeler sunularak bağlantının yapılmadığı ifade etmiştir. Çocuklarının derslerden geri kalmaması için internetin bağlanması hususunda KDK’ya başvurdu. Kurumumuz da gerekli altyapı çalışması yapılması amacıyla işlemlerin tesis ettirilmesi hususunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na tavsiyede bulunulmasına karar verdi.
Vatandaşımız Atakum ilçesinin Mevlana Mahallesi’nden yaptığı başvuruda, evinin bulunduğu sokağın ikamet yarısının asfalt, diğer yarısının ise toprak olduğunu iddia ederek toprak yolun asfaltlanması talebiyle Kurumumuza başvurdu. Kurumumuz vatandaşın başvurusu ile ilgili Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne sorunun giderilmesi yönünde tavsiye kararı verdi.
Atakum’dan kurumumuza yapılan başvuruda, bir öğrencimiz resim alanında uluslararası yarışmalarda derece yaptığını, dünya birinciliği ve ikinciliği bulunduğunu fakat vaat edilen ödülleri alamadığını belirterek gerekenin yapılmasını istemiştir. Kurumumuz Milli Eğitim Bakanlığı’na tavsiye kararı verdi.”

Ombudsman Halkla Buluşuyor
Kamu Denetçiliği Kurumu, toplumda hak arama kültürünün yayılması ve vatandaşın idareyle olan sorunlarını yerinde dinlemek için illerde “Ombudsman Halkla Buluşuyor” programları düzenliyor.
Bu kapsamda; Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç ve Kamu Denetçileri, 2223 Eylül 2021 tarihlerinde Samsun’da başta vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı olmak üzere rektörler, baro başkanı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve basın mensupları ile bir araya gelecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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