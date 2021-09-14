Yeni devlet hastanesi inşaatı başladı Hem Alaçam'a hem de Yakakent'e hizmet verecek

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Samsun'un Alaçam ilçesinde şubat ayında ihalesi yapılan 50 yataklı yeni devlet hastanesinde çalışmalar başladı.

Sağlık Bakanlığı İmar İnşaat Daire Başkanlığı tarafından projelerin onaylanmasından sonra 2021 yılı içerisinde ihale aşamasının sonuçlanması ile hastanenin yapımına başlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan hastane, 50 yatak, 2 ameliyathane, 12 poliklinik, 170 araçlık otoparktan oluşacak. Karşıyaka Mahallesi'ne inşa edilecek olan yeni devlet hastanesi, Yakakent'e 6 kilometre uzaklıkta olacak. Hastane hem Alaçam'a hem de Yakakent ilçesine hizmet verecek.

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