Başkan Doğan: “Öğrencilerimizin her zaman yanındayız”

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Öğrencilerimizin her zaman yanındayız, onlar bizim geleceğimiz” dedi.

Çarşamba Belediyesi Aşevi’nde hazırlanan yemekler ihtiyaç sahibi vatandaşlara, yaşlılara ve korona virüs pandemisi sebebiyle karantinada olan kişilere ulaştırılıyor. İlçedeki yaşlılar ve ihtiyaç sahipleri için kurulan aşevi; maddi durumu yerinde olmayan ailelere ve yaşlılara kuru gıda ve her gün sıcak yemek servisi yapıyor.

Belediye tarafından başlatılan yeni uygulama ile öğrencilere, öğlen aralarında ücretsiz çorba ikramı yapılıyor. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, “Gençlerimiz bizim için çok değerli, onların yaşamlarını kolaylaştırmak, hayatlarına dokunmak gayesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Başkan Doğan, “Öğrencilerimiz bizim geleceğimiz” diyerek sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Sevgili öğrencilerimiz; okullar açıldı, çok sevdiğiniz arkadaşlarınıza, öğretmenlerinize kavuştunuz. Öğlen aralarında çorbanızı içip derslerinize koşun diye aşevimiz hizmetinizde. Sizler, bizim bugünümüzün ve yarınlarımızın güvenilir limanlarısınız. İmkansızlıklarımızı dert etmeden, birliğimiz, beraberliğimiz ve dayanışmamızla sizleri yarınlara taşımak en büyük gayemiz. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.



“Sosyal belediyecilik kapsamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

Başkan Doğan konuya dair yaptığı açıklamasında, “Belediyemiz aşevi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ve yaşlılarımız için hizmet vermeye devam ediyor. Pandemi döneminde de karantinada olan hemşehrilerimize sıcak yemek ulaştırıyoruz. Öğrencilerimiz için başlattığımız yeni uygulama ile birlikte gençlerimiz öğlen aralarında aşevimize gelip çorbasını içip okullarına dönebilecekler. Öğrencilerimiz bizim için çok değerli. Onların eğitimlerine katkı sunmak, hayatlarına dokunmak bizim için çok kıymetli. Her faaliyetimizde gençlerimizi düşünüyor, çalışmalarımızı bu kapsamda oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Sosyal belediyecilik adına yürüttüğümüz çalışmalara, her gün bir yenisini daha ekleyerek devam ediyoruz. Çarşambamız ve hemşehrilerimiz için en güzelini yapma isteğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

