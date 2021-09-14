Başkan Demir: “Kur farkı olmasaydı borcumuz 900 milyon TL düşmüş olacaktı” Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Kapanış Toplantısı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Kur farkı olmasaydı borcumuz 900 milyon TL düşmüş olacaktı. Bugünkü matematiksel değere göre ise borcumuz 400 milyon TL düşmüş durumda" dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül Ayı Kapanış Toplantısı, Başkan Mustafa Demir'in başkanlığında gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, ilgili komisyonlardan gelen toplam 44 gündem maddesinin tamamı görüşülerek karara bağlandı. Başkan Mustafa Demir, maddelerin karara bağlanmasının ardından belediyenin mali yapısı hakkında açıklamalarda bulundu.



“Kur farkı olmasaydı borcumuz 900 milyon TL düşmüş olacaktı”

Göreve geldikleri günden bu zamana kadar yapılan ödemelerden bahseden Başkan Mustafa Demir, “Kredi talepleri ile ilgili şu anda bizim kur farkı da dahil kur farkını kenara koyarsak 2,5 yıl önceki bugünkü değerler ile yaklaşık 900 milyon TL daha aşağıda borcumuz, o günkü değere göre. Bugünkü matematiksel değere göre ise borcumuz 400 milyon TL düşmüş durumda.

Kur farkı, hiç döviz artmamış olsaydı 900 milyon TL borcumuz düşmüş olacaktı. Kredi taleplerini ise tedbir olarak gündeme getiriyoruz. İhtiyaç duyduğumuzda kullanıyoruz, ihtiyaç duymadığımızda kullanmıyoruz. Geçmişte kredi kararlarının da bir kısmı kullanılmış, bir kısmı ise kullanılmamıştır. Önümüzdeki projeler ile ilgili bugünden planlama yapıyoruz, meclis kararı ile de yetkilendiriyoruz. Mesela bu sene bitüm ve mazot fiyatlarına epey bir fark bindiği için geçen sene A katlarını yaptık, bu sene B katlarını yapıyoruz. Dolayısıyla 2 kez aslında yol yapıyoruz. Kiraladığımız makineler geçen seneden adet olarak az olmasına rağmen verdiğimiz para geçen seneye yakın. Çünkü geçen yıl 12 bin TL’ye kiraladığımız makine bu sene 18 bin TL civarında” diye konuştu.



“Eski borca yıllık 250 milyon TL ödeniyor”

Eski borçlara ödenen miktardan da bahseden Başkan Demir, “Bütçe gerçekleştirmemiz geçen senenin üstüne çıkacak. Bütçede bir borçlanma öngörmüştük. Onun da limitin altında kalacağı ortaya çıktı. Biz, yıllık 250 milyon TL eski borca nakil para ödüyoruz. Bu şu demektir: Her yıl 250 milyon TL ya da biraz daha altında borçlanmamız gerekir aslında. Ödediğimiz paradan fazla borçlanmıyoruz. Zaten ödediğimizden fazla borçlanmış olsak borç devamlı yukarı çıkar. Bunda birçok şeyi emanet usulü yapmamızın çok büyük etkisi var. Şu anda 45 kamyon, 16 mikser ve 33 otobüs aldık. Geçen sene de ilave kamyon almıştık. Bunlara rağmen bütçe dengelerimiz şu anda harcamada da performansımız daha iyi olacak. Gelirde de daha iyi durumdayız. Belediyenin bir kısım mülkleri ile ilgili satış yetkisi almamız, fiyatını bulmadan satılmayacaktır. Zaten açık ihale ile satıyoruz. Milletimizin, halkımızın menfaatini koruyacak, fiyatını bulduğunda satış noktasında bir kararımız olacaktır” şeklinde konuştu.



“Marinanın tarama gemisi ile temizlenmesi mümkün değil”

Kurupelit Yat Limanı'nın(Marina) tarama gemisi ile temizlenemeyeceğinin altını çizen Demir, şunları söyledi:

“Yalı Kafe’nin mali hesaplarını yaptık. Yılbaşından önce ihalesini yapıyoruz. Marina konusunda tarama gemisi söylemi gündeme geliyor. Gerçekten oranın taranarak sürdürülmesi mümkün değil. Bu konuyla alakalı Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız da geldi, yerinde inceledik. Bu konu üzerine çalıştık. Proje hazırlığı devam ediyor. İnşallah o konu hakkında da neticeye ulaştığımızda bilgilendirme yapılacak.”

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin bir sonraki meclis toplantısı 11 Ekim Pazartesi günü yapılacak.

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