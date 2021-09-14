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Karadenizbirlik'ten ayçiçeğine 5 TL Ayçiçeğin ön alım fiyatı belli oldu: 5 TL/kg

İHA

Karadenizbirlik'ten ayçiçeğine 5 TL Ayçiçeğin ön alım fiyatı belli oldu: 5 TL/kg

Karadenizbirlik Genel Müdürü Ünal Erarslan, 2021 yağlık ayçiçeği ön alım fiyatının kilo başına 5 TL olduğunu açıkladı.
Ayçiçeği üreticisinin beklediği haber bugün geldi. Karadenizbirlik, yağlık ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı. Yağlık ayçiçeğinin ön alım fiyatı kilo başına 5 TL olarak belirlendi.

“Yağlık ayçiçeği ön alım fiyatı kilo başına 5 TL”
2021 yağlık ayçiçeği ön alım fiyatı ve kampanyası hakkındaki açıklamada bulunan Karadenizbirlik Genel Müdürü Ünal Erarslan, “2021 yılı ayçiçeği hasadı bölgemiz genelinde hızla devam etmekte olup, genel rekolte miktarı, ürünün verimi, dünya fiyatları, döviz kuru gibi birçok faktör bölgemiz için, ürün fiyatlarının şekillenmesinde belirleyici olmaktadır. Birliğimiz yönetim kurulu mevcut şartlar çerçevesinde üretici lehine azami gayret göstererek ayçiçeği ön alım fiyatını 5,00 tl/kg. olarak belirlemiştir. Birlik olarak hedefimiz 3540 bin ton ürün mübayaa etmektir. Piyasa şartları çerçevesinde, birliğimiz üretici lehine piyasayı regüle etmekte ve açıkladığı fiyat ile üreticinin sigortası olmaktadır. Halen ülkemiz yağlı tohum ihtiyacının yarıdan fazlası yurt dışından karşılanmakta olup, ülke çapında en fazla döviz ödediğimiz kalemlerden biri yağlı tohumlar ve bunların yan ürünleridir” dedi.
Fiyatların Türkiye ve çiftçiler için hayırlı olmasını dileyen Erarslan, şunları söyledi:
“Türkiye yağlık ayçiçeği ve diğer yağlı tohumların üretimi için uygun toprak yapısına, ekim alanına ve iklime sahiptir. Ülkemizin mevcut yağlı tohum üretim potansiyeli istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde arttırılmalıdır. Bunun için devletçe ödenen destekleme primlerinin arttırılması ile teşvik edici uygulamaların devreye sokulması gerekmektedir. Yerli üretimin ve yerli üreticinin buluştuğu kooperatifler üst birliği olarak birliğimiz, tüm kaynaklarını, yağlı tohum üreticilerinin mağdur olmaması ve üretimin devamı yönünde her zaman seferber etmiştir. Yeni ürün ön alım fiyatımızın üreticilerimiz ve Türk tarımı için hayırlı olmasını dileriz.”

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