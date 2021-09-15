Samsun’a ‘Karavan Turizm Merkezi’ kurulacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Terme ilçesine ‘Kamp ve Karavan Turizm Merkezi’ kuracak.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın (DOKAP) mali destekleriyle ilçeye yapılacak yatırım, ihale sürecinin ardından başlayacak.

Zengin tarihi ve kültürel birikimiyle bölge turizminde milli mücadelenin kilit şehri Samsun, doğa, deniz, kış, yayla, kültür gibi turizm çeşitlilikleriyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Her ilçesinde ayrı bir turizm destinasyonun bulunduğu kentin potansiyelleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla gün yüzüne çıkarılıyor.

İlçelerin turistik potansiyellerini yatırımlarıyla sektörel avantaja dönüştüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, Gölyazı Karavan Park Projesi ile Terme’de turizmi hareketlendirmeyi hedefliyor. DOKAP’ın Turizm Mastır Planı’nda da yer alan ve 21 bin 309 metrekarelik yeşil ve yapısal alanda peyzaj, dinlenme, araç geçiş yolu gibi alanlar oluşturulacak. 50 adet piknik masası, 48 adet kütük çeşme, 50 adet oturma bankı ile yön ve bilgilendirme tabelası konulacak. Büyükşehir Belediyesi ise alanda 48 araçlık karavan park oluşturacak. Yaklaşık 2 milyon TL’ye mal olacak ihale sürecindeki proje, 2022’de tamamlanacak.

Bölgesel kalkınma çalışmalarına katkı sağlayarak Terme’yi kamp severler için yeni bir cazibe merkezi haline getirecek projeyle ilgili açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, sektörel, potansiyel ve coğrafi avantajlarıyla ilçenin turizmde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Pandemideki normalleşme sürecinde kamp ve karavan turizmine duyulan ilgiye dikkat çeken Başkan Demir, “Doğada tatil yapmayı sevenler için kamp ve karavan olmazsa olmazdır. Tatile giden insanların önemli bir kısmını da karavancı oluşturuyor. Terme ilçemiz, kamp ve karavan turizmi için çok uygun bir lokasyon. Bölgemizde turizmi hareketlendirmek istiyoruz. Uygulama projesi bitti ve ihale süreci başladı. Projeyi tam bir turizm alanı tarzında hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

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