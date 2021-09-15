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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'de ilk olan "adliye anaokulu" eğitime başladı

İHA

Türkiye'de ilk olan "adliye anaokulu" eğitime başladı

Samsun adliyesinde, Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan anaokulu açıldı. 5 derslik ve 100 öğrenci kapasiteli okulun açılışını Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç yaptı.
Samsun Valiliği koordinesinde Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmayla Samsun Adliye Sarayı içerisinde "Samsun Adliyesi Fatma Çavuş Anaokulu" açıldı. Genel öğrenci profilinin hakim, savcı, avukat, adliye personeli ve okulun bulunduğu çevredeki vatandaşların çocuklarının oluşturacağı okulda müfredat eğitimlerinin yanı sıra çocukların potansiyel becerilerini keşfederek güçlendirmek amacıyla, zeka oyunları, drama ve geleneksel çocuk oyunları adı altında da eğitimler verilecek.
Açılış ilk olarak saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Akabinde kürsü konuşmalarına geçildi. İlk olarak konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, "Son 3 yıldır Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül'ün talimatlarıyla Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı çerçevesinde birçok güzel şey gerçekleştirildi. Yaptığımız protokollerle binlerce hükümlümüze eğitim verdik. Sanat öğrenmelerini sağlamış olduk. İş sahibi olmalarını sağlamış olduk. Onlara verdiğimiz kurslarla meslek sahibi oldular ve hayata atıldılar. Okullarımızın boya badana işlemlerinde yardımcı olduk. Samsun'da 116 okulumuzun boya, badana işlemlerini Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak gerçekleştirdik. Yine ihtiyaç olan 30 tane camimizin boya badana işlemlerini hükümlü kardeşlerimiz yaptı. Bugün milli eğitime hediye ettiğimiz bu okulun açılışını yaparak bu iş birliğimizi taçlandırıyoruz. 5 derslikli, 100 kapasiteli standardı yüksek olan bir anaokulunu milli eğitim camiamıza kazandırmış olduk. Okulumuzun öğrenci profili öncelikli olarak hakim, savcı meslektaşlarımız, adliye personelimiz, avukat meslektaşlarımız ve bu mahallede oturan vatandaşlarımızın çocuklarıdır. Okulumuzun dışında çocuklarımız için bir park alanı gerçekleştirildi. Bunu İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş hizmet etti" dedi.

"Kapalı olan köy okullarında bile tadilat yaparak çocuklarımızı okul öncesi eğitime kazandıracağız"
Okul öncesi eğitime önem verdiklerini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, "Şu anda 60 öğrencimiz burada eğitim görüyor. Türkiye'de ilk olan bir şey. Adliye içerisinde anaokulu bir okulunu kurulması. Tabii, burada görev yapan hakim, savcılarımız ve personelimiz açısından güzel bir şey. Çocuklarını direkt kendileri ile beraber getirerek öğretmenlerimize teslim ediyorlar. Akşam da çocuklarını alarak gidiyorlar. Çok güzel bir proje oldu. Ben inanıyorum ki burası çok kısa bir zaman içerisinde ilimizin en iyi, en yıldızı yüksek anaokullarında biri olacak. Tabii, okul öncesi eğitim oldukça önemli. Bakanlığımız tarafından yıllardır bu konuda proje yürütülüyor. Öncelikle bu alandaki çağ nüfusunu okula kazandırmak bizim en öncelikli hedefimizdir. Ardından çocuklarımıza iyi bir eğitim vermektir. Yapılan bilimsel araştırmalarda 1 yıl okul öncesi eğitim alan çocukla 2 yıl okul öncesi eğitim alan bir çocuk arasında bilişsel süreçler açısından farklar var. Dolayısıyla okul öncesi eğitim ülkemizin geleceği açısında da önemlidir. İlimizde okul öncesi eğitimleri bir masaya yatıracağız. Nerelerde yeni ana sınıfları açabiliriz. Nerelerde bağımsız anaokulları kurabiliriz diye çalışma yapacağız. Özellikle 5 yaşındakilerde hedefimiz yüzde yüzüne yakının okul öncesine devam etmesidir. Samsun'a bu yakışır. Bizim hedefimizde bu olacak. Her yerde kapalı olan köy okullarında bile tadilat yaparak çocuklarımızı okul öncesi eğitime kazandıracağız" diye konuştu.
Son olarak kürsüye gelen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise “Geçen sene bu vakitler böyle bir açılış düşünmüştük. Pandeminin artması ve okulların tamamen kapanması sebebiyle gerçekleştirememiştik. Bugün yapıyoruz. 1 sene maalesef çocuklarımız için kayıp oldu. İnşallah bu pandemi sıkıntısından kurtuluruz ve çocuklarımız kesintisiz eğitimine devam ederler. Tüm çalışmamız ve çabamız bu yöndedir. Bu proje kamu kurumları içerisinde kreş ve anaokulu yapma projemizin tam böyle odak noktasını oluşturuyor. Adalet camiasında Türkiye'de ilk olması bu manada kayda değer olduğunu düşünüyorum. İl Milli Müdürümüzle kurumlarımızın içerisinde kreş ve anaokulu benzeri anaokulu adı altında 4 ve 6 yaşın katılması hususunda bir toplantı yapmıştık. Burası çok güzel ve iyi niyetle başladı. Baktık ki burası pırıl pırıl olmuş. Bizim hedefimiz sağlık camiası başta olmak üzere personelin çok fazla çalıştığı kurumlarımızın tamamında 46 yaş ve kreş anlamında bu anaokulların sayısını arttırmaktır" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapıldı. Vali Dağlı ve beraberindekiler okulu gezerek öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

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