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TÜYAP Samsun Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

DHA

TÜYAP Samsun Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı


Barış BUDANOĞLU/SAMSUN, (DHA) TÜYAP Tüm Fuarcılık tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Üniversitesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü,  Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Ziraat Mühendisleri Odası, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) ve KOSGEB´in destek ve işbirliği ile hazırlanan "Samsun Tarım Fuarı-2021" kapılarını açtı.15-19 Eylül 2021 tarihleri arasında TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuara Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, çeşitli birlik ve odaların başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı."1,5 YILDIR FUAR YAPAMADIK"Fuarın öneminden söz eden Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Yaklaşık 1,5 yıldır pandemi dolayısıyla fuar yapamadık. Bu fuar da bölgenin en önemli buluşmalarından biri. Bölgenin potansiyeline uygun, merakla beklenen bir fuardı. İlk gün gördük ki ziyaretçiler de özlemiş. Çiftçimiz özlemiş, katılımcılar özlemiş, şehir özlemiş. Yoğun bir protokol katılımı da oldu. Onların bizleri cesaretlendiren konuşmaları da bizleri memnun etti. Bundan sonra katılımcıların beklentilerini karşılamayı umuyoruz. İyi başladık, moralli başladık, zannediyorum 5 günün sonunda da böyle güzel bitireceğiz" diye konuştu."2022 YILINDAN DAHA UMUTLUYUZ"Konuşmasında aşılamanın önemine de vurgu yapan Ersözlü, "Ülkede aşılamaların önemli boyutlara ulaşması bizim için çok önemli. Seyahatlar artması, insanların dışarıda eskisi gibi gezmesi bir akış sağlayacak. Kongreler, toplantılar, bu tür etkinlikler artacak. Biz 2021 yılını fuarcılık sektörü olarak zor geçirdik. Yaklaşık yüzde 80 kayıplarla açıldı fuarlar. Örneğin 100 fuar yapılıyorsa 20'si açılabildi. 2022 yılında daha da umutluyuz. Bir taraftan ülke fuarcılığının gelişmesine, bir taraftan tüm ülkede gerçekleştirdiğimiz fuarlarla ülke ekonomisine destek olmaya çalışıyoruz" dedi.FUAR 5 GÜN DEVAM EDECEKFuarın bölgeye de katkı sağladığına dikkat çeken Ersözlü, "Şu anda görüyoruz ki sadece Samsun'dan değil, tüm bölgeden insanlar geliyor. Buraya gelenlerin sağlıklı bir şekilde fuar deneyimi yaşamasını istiyoruz. Burada maske, mesafe, hijyen kuralları had safhada. Minimum riskle ziyaretçilerimizi katılımcı firmalarla buluşturuyoruz. Fuar 5 gün devam edecek. Traktörden biçerdövere, ilaçlama makinalarından sulama sistemlerine kadar birçok ürün var. Hasatlama, gübreleme, delme, biçme, kesme işini gören makinalar da sergileniyor. Fiyatlar da gayet cazip. Etkinlik salonumuzda da 5 gün devam edecek çeşitli etkinlikler olacak. Buraya gelenlere dolu dolu bir fuar deneyimi yaşatacağız" şeklinde konuştu.HEDEFİMİZ 60 BİN ZİYARETÇİFuarın her geçen yıl ziyaretçi sayısını artırdığını da belirten Genel Müdür Ersözlü, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ziyaretçilerin ilgisi her geçen yıl artıyor. Geçtiğimiz yıl 50 bin civarında ziyaretçimiz vardı. Bu yıl rakamın artacağını ve 60 bin ziyaretçiye ulaşacağımızı düşünüyorum. Hedefimiz bu yönde. Çok çalıştık ve inşallah emeğimizin karşılığını alacağız." DHA-Genel Türkiye-Samsun / Merkez
2021-09-15 17:22:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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