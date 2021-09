Bağımlıların hayata dönüş mücadelelerini kitaplaştırdı

Samsunlu Manevi DanışmanYazar Murat Yüksel, hikâyelerini dinlediği alkol ve uyuşturucu bağımlılarının hayata dönüş mücadelelerini kitaplaştırdı.

Diyanette manevi danışman olarak görev yapan Murat Yüksel "Yaşamak için Son 21 Gün” adını verdiği, ‘gerçek hayat hikayelerinden’ oluşan bir kitap çıkardı. Kamuya ait sağlık kuruluşlarında alkol ve madde bağımlılığı sebebiyle tedavi görmüş olan hastalara, modern danışma teknikleri ile din ve manevi yöntemler ışığında, manevi danışmanlık ve rehberlik yaklaşımı uygulayan Murat Yüksel, kendisine danışanların hikayelerinden notlar alarak kitap haline getirdi. İlk etapta bin adet bastırılan "Yaşamak İçin Son 21 Gün" isimli kitap tüm kitap satış sitelerinde ve raflarda yerini aldı.



“Yaşanmış ibret dolu hayat hikâyelerini sizlere anlattım”

Kitap hakkında bilgi veren Murat Yüksel, “Yıllardır manevi danışman olarak memleketimizin her biri sağlık abidesi olmuş hastanelerimizden birinde görev yapmaktayım. Her gün farklı insanlar ve farklı sıkıntılar dinliyorum. Görüşme yaptığım hasta grubum alkol ve uyuşturucu bağımlıları. Her bakımdan çok zor bir kitle ve normal hasta portföyünden oldukça farklı bireylerden oluşmaktalar. Yani bu kitapta bahsettiğim insanlar; yaşamlarının büyük bir bölümünde sosyal hayatımızın içerisinde hatta sokakta veya caddede karşılaşıp da fark edemediğimiz alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar. Belki de onların varlığından haberdar olmamıza rağmen yüzümüzü çevirip de bakmadık. İşte bu kitapta ötelediğimiz ve görmek istemediğimiz alkol ve uyuşturucu bağımlısı insanlarımızın gerçek, yaşanmış ibret dolu hayat hikâyelerini anlattım. Depresyon, alkol, intihar, uyuşturucu, travma, bağımlılık, ümitsizlik, büyü, şüphecilik, boşanma, halüsinasyonlar, aile içi şiddet, stres, fobi, ergen sorunları ve ölüm korkusu… Bütün bu ağır kelimelerin yükünü çeken insanların hayata dönüş mücadelelerine okurlar da şahit olacak” dedi.

Yüksel, “Yaşamak İçin Son 21 Gün” adlı kitabı; alkol ve madde bağımlılığı sebebiyle tedavi merkezinde yatmakta olan hastalarla olan görüşmelerinden derlediği manevi danışmanlık notlarından hazırladı.

