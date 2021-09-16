Samsun'da sağanak etkili

Samsun'da geceden bu yana devam eden sağanak sonucunda metrekareye 30 kilogram yağmur düştü.

Gece saatlerinden itibaren başlayan yağmur Samsun merkez ve birçok ilçesinde etkili oldu. Aralıksız devam eden yağmur hayatı olumsuz etkiledi. En çok yağış alan ilçeler ise Atakum ve İlkadım oldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteorolojiden alınan bilgilere göre sağanak yağışın saat 15.00'e kadar sürmesinin beklendiği bildirildi. Samsun'da 2 günlük hava tahmini ise cuma günü sağanak yağışlı 23 derece, cumartesi parçalı bulutlu 28 derece olması bekleniyor.

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