Bafra'da dere taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bafra'da dere taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

İHA

Bafra'da dere taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

Samsun’un Bafra ilçesinde sağanak yağış nedeniyle dere taştı, tarım arazileri sular altında kaldı.
Samsun’da metrekareye düşen 30 kilo yağmur nedeniyle Bafra ilçesinde su taşkınları yaşandı. Gece başlayan sağanak yağış sonrası sabah saatlerinde Horhor Deresi taştı. Lengerli, Evrenuşağı, Uluağaç, Sürmeli, Çalköy ve Darboğaz Mahallerinde tarım arazileri sel suları altında kaldı. Su taşkını nedeniyle LangerliNebiyan Grup Yolu trafiğe kapandı. Jandarma ekipleri olay yerine gelerek önlem aldı. Sel suları nedeniyle yolda mahsur kalan minibüs, traktörle çekilerek kurtarıldı.
Lengerli Muhtarı Rahmi Şahin, "Bizim buralarda yağmur fazla yağmadı ama Çatak, Evrenuşağı tarafından sel suları geldi. Arazi düz olduğu için de buraları su bastı. Bayağı zarar gören ekili alanlar var" dedi.
Bölgede jandarma ve Tarım İlçe Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

İki okulda eğitime ara
Bafra ilçesinde sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar da göle döndü. Su baskını nedeniyle Atatürk Ortaokulu ve Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi 2 gün tatil edildi. İki okulda da temizlik çalışmaları yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bafra'da sağanak; su basan iki okulda eğitime ara verildi
YEREL HABERLER Bafra'da sağanak; su basan iki okulda eğitime ara ...
Samsun'da sağanak etkili
YEREL HABERLER Samsun'da sağanak etkili
Bağımlıların hayata dönüş mücadelelerini kitaplaştırdı
YEREL HABERLER Bağımlıların hayata dönüş mücadelelerini ...
Husumetlilerine ateş açıp yoldan geçen kadını vurdular
YEREL HABERLER Husumetlilerine ateş açıp yoldan geçen kadını ...
Servis şoförlerine seminer
YEREL HABERLER Servis şoförlerine seminer
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu
İşten çıkıp evine giden kadın sokak kavgasında kazara vuruldu
YEREL HABERLER İşten çıkıp evine giden kadın sokak kavgasında kazara ...
Samsun'da kaçak tütün mamulleri ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da kaçak tütün mamulleri ele geçirildi
Bafra'nın ürünleri görücüye çıktı
YEREL HABERLER Bafra'nın ürünleri görücüye çıktı
Samsun’da yılın ahisi 51 yıllık terzi
YEREL HABERLER Samsun’da yılın ahisi 51 yıllık terzi
Yüksek verimli ‘Macit 55’ kestane çeşidi tescillendi
YEREL HABERLER Yüksek verimli ‘Macit 55’ kestane çeşidi tescillendi
Doğal ürünler kadınlara ek gelir oluyor
YEREL HABERLER Doğal ürünler kadınlara ek gelir oluyor
TÜYAP Samsun Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı
YEREL HABERLER TÜYAP Samsun Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilere ...
Samsun’da bıçakla yaralama anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Samsun’da bıçakla yaralama anı güvenlik kamerasında
6. Samsun Tarım Fuarı başladı
YEREL HABERLER 6. Samsun Tarım Fuarı başladı
Çarşamba’da İlköğretim Haftası
YEREL HABERLER Çarşamba’da İlköğretim Haftası
Rüşvetten tutuklanan daire başkanının 12 yıla kadar hapsi istendi Polis rüşvetlerin çay paketi içinde teslim edildiğini ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Rüşvetten tutuklanan daire başkanının 12 yıla kadar ...
Türkiye'de ilk olan "adliye anaokulu" eğitime başladı
YEREL HABERLER Türkiye'de ilk olan "adliye anaokulu" eğitime başladı
2 ilde FETÖ´nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
YEREL HABERLER 2 ilde FETÖ´nün mahrem askeri yapılanmasına ...
Samsun’da OSB’lerin alanı 5 kat büyüyor Samsun yatırımda cazibe merkezi olacak
YEREL HABERLER Samsun’da OSB’lerin alanı 5 kat büyüyor Samsun ...
Yücedağ, polis başmüfettişi oldu
YEREL HABERLER Yücedağ, polis başmüfettişi oldu
Samsun’a ‘Karavan Turizm Merkezi’ kurulacak
YEREL HABERLER Samsun’a ‘Karavan Turizm Merkezi’ kurulacak
Kız arkadaşının eski sevgilisini bıçakladı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Kız arkadaşının eski sevgilisini bıçakladı; o anlar ...
Samsun’da cip ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun’da cip ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.