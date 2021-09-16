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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terme MYO'da mezuniyet sevinci

İHA

Terme MYO'da mezuniyet sevinci

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Terme Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) 20202021 eğitim ve öğretim yılı mezunları için mezuniyet töreni düzenlendi. Törene katılan Belediye Başkanı Ali Kılıç öğrencilerin kep atma sevincine ortak oldu.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Terme Meslek Yüksek Okulu’ndan, 20202021 eğitimöğretim döneminde mezun olmaya hak kazanan öğrenciler, okul bahçesinde düzenlenen törenle kep attı. Covid19 pandemi tedbirlerine uygun olarak düzenlenen törene, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme MYO Müdürü Doç. Dr. Erol Terzi, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, açılış konuşmaları ile devam eden törende, mezun öğrenciler adına okul birincisi Bedirhan Taşkıran, mezun olmaktan duyduğu heyecanı dile getirerek öğretmenlerine ve ailesine teşekkür etti. Okul birincisi Bedirhan Taşkıran, ikincisi Kerim Aydın ve üçüncüsü Abdullah Şamil Taşkın’ın başarı belgesi ve hediyelerini Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ve MYO Okul Müdürü Doç. Dr. Erol Terzi takdim etti.
Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Pandemi sürecinde ilkokul, ortaokul ve liselerde olduğu gibi üniversitelerde de yüz yüze eğitim başladı. Bu bağlamda korona virüsten korunmamız için maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek eğitimimize devam etmeliyiz. Bu güzel ilçede yaşayıp, bu güzel okulda okuyarak mezun olan tüm öğrencileri kutluyorum. Mezun öğrencilerimize hayatlarının devamında istikrarlı çalışma dilerken okulumuza yeni gelen öğrencilerimize de başarılar diliyorum” dedi.
20212022 eğitimöğretim yılı başında, 200 öğrencinin Terme MYO’yu tercih ettiğini ve okul programlarının yüzde 100’e yakın doluluk oranına sahip olduğunu aktaran Okul Müdürü Doç. Dr. Erol Terzi, yaptığı konuşmada şunları dile getirdi:
“Bu güzel ve anlamlı günde; fındık ve pirincin merkezi, denizi ve turizm alanlarıyla meşhur, Samsun’un güzel ve şirin ilçesi, Termemizde okulumuz töreninde sizlerle bir arada olmanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye ve Karadeniz Bölgesi'nin en önemli ve marka kurumlarının başında geliyor. OMÜ, 1975 yılında kurulmuş olup il ve ilçelerle beraber geniş kampüs alanlarına sahip 19 fakülte, 12 MYO, 55 bin öğrencisi, 6 bin 500 çalışanı ile ülkemizin en önemli üniversitelerinden birisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Terme MYO 1999 yılında kurulmuş ve 20012002 döneminde ilk öğrencilerini alarak eğitimöğretime başlamıştır. Kuruluşundan beri desteklerini esirgemeyen iş adamlarımıza, yerel kurumlara, Terme Belediyemize, MYO çalışanlarımıza ve ihtiyaçlarımızın giderilmesi konusunda her zaman yanımızda olan OMÜ Rektörlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Değerli gençler; Türkiye’ de MYO’lar, kurum ve kuruluşların, firmaların ihtiyacı olan nitelikli, uygulama becerisi yüksek eleman ihtiyacının karşılanması açısından çok önemli eğitim kurumlarıdır. Gençlerimiz; mesleki olarak donanımlı, farklı düşünebilen, girişimci ve özgüveni yüksek mezunlar olarak avantajlı durumda olacaklardır. MYO’lar; sanayi ve bölgenin ekonomik yapısına göre istihdama ve üretime yönelik programlar, staj ve uygulama becerileri yüksek gençler yetiştirilmeli."
Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kep atma törenine Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç da katılarak mezun öğrencilerin sevincine ortak oldu.

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