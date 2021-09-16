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'Buzda Satranç Projesi'nde imzalar atıldı

İHA

Samsun'da 'Buzda Satranç Projesi'nin protokol imza ve açılış töreni gerçekleştirildi.

'Buzda Satranç Projesi'nde imzalar atıldı

Samsun’da 'Buzda Satranç Projesi'nin protokol imza ve açılış töreni gerçekleştirildi.
Samsun'da fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmak, curling branşında uygulamalı olarak eğitim vermek ve yetenekli öğrencilerin kapasitelerini geliştirmek amacıyla hazırlanan 'Buzda Satranç Projesi'nin protokol imza ve açılış töreni, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, İl Millî Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

5 yılda 20 bin öğrenci
Samsun Valiliği himayelerinde yürütülecek olan ve her bir öğrenci sekiz seans curling eğitimi alacak şekilde 5 yılda 20 bin öğrencinin faydalanması planlanan projeyle ayrıca öğrencilere sosyal ve sportif alışkanlıklar kazandırılmasının yanı sıra, yetenekli öğrenciler keşfedilerek milli takıma girecek sporcu sayısını artırılması da hedefleniyor.

Artistik Buz Pateni Milli Takımı’na ziyaret
Protokol, imza töreninin ardından, Almanya'da yapılacak kota yarışmasında 2022 Pekin Kış Olimpiyatları vizesi alabilmek için hazırlıklarını Samsun Buz Sporları Salonu'nda sürdüren Artistik Buz Pateni Milli Takımı sporcuları ve antrenörleriyle bir araya gelerek, başarılar diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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