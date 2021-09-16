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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taşan dereler vatandaşı mağdur etti

İHA

Taşan dereler vatandaşı mağdur etti

Samsun’un Bafra ilçesinde sağanak yağış nedeniyle derelerin taşması sonucu arazileri su bastı. Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı.
Samsun’da metrekareye düşen 30 kilo yağmur nedeniyle Bafra ilçesinde su taşkınları yaşandı. Gece başlayan sağanak yağış sonrası sabah saatlerinde Horhor Deresi taştı. Lengerli, Evrenuşağı, Uluağaç, Sürmeli, Çalköy ve Darboğaz Mahallerinde tarım arazileri sel suları altında kaldı. Bazı mahallelerde evleri ve samanlıkları su bastı. Bafra Belediyesi ekipleri ve mahalle muhtarları mağdur kalan vatandaşlara yardım etti.
Arazilerini su basan Lengerli Mahallesi'nden Şükrü Uzun, “Fasulyelerim, fındıklarım hep yattı. Perişan haldeyiz. Emeğimiz gitti. Yapacak bir şey yok. Devletimizden Allah razı olsun" dedi.
Uluağaç Mahallesi'nde evini su basan Neşat Durmuş, “Su eve kadar girdi. Fındığın yarısı geçen sene de gitti. Bu sıkıntıyı çeke çeke usandık. Sabah saat 05.00’te yağmur başladı. O arada uyandım. Evde ne halımız kaldı ne kilimimiz" diye konuştu.
Mahalledeki zarar ziyan hakkında bilgi veren Uluağaç Mahallesi Muhtarı Turgut Deniz, “Sel suları üçbeş hanemizin harmanda serili fındığını aldı götürdü. Bir komşumuzun yaklaşık 1 tondan fazla zararı var. Bir komşumuzun 600700 kilo var. Diğer komşularımızın ahırlarını su doldurdu. Samanları, yemleri zarar gördü. Hamdolsun ki bir can kaybımız yok" şeklinde konuştu.
Selden zarar giren Dikendiç Mahalle Muhtarı Erol Andıç, "Bu sabah ki afet nedeniyle büyük bir hasar oluştu. Komşularımızın evlerini su bastı. Belediyemize bildirdik. Belediyemiz de geldi kendileriyle birlikte orayı tahliye ettik. Bu durumda şu anda can kaybı yok. Bizi en mutlu eden tarafı can kaybı olmaması. Tabii, fındık edeniyle malımızda ziyan var. Fındığı selin alıp götürmesi bizleri üzdü" ifadelerini kullandı.
Selden zarar gören alanlarda inceleme yapan Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, “Kırsal bölgeler Lengelli, Uluağaç, Yelşilköy, Dikendiç, Darboğaz bölgelerinde selin getirdiği hasarlar var. Lengelli ve Uluağaç'ın dere yataklarında aşırı derecede toprak kayması oldu. Dere kenarındaki ayçiçeği ve mısırlar zarar görmüş. Uluağaç'ta evin alt katına su girmesi nedeniyle buradaki aileler ölümden dönmüş. Darboğaz’da da çok aşırı derece kaymalar var. Fındık üreticilerimize büyük geçmiş olsun. Daha büyük zarar olabilirdi, can kaybı olabilirdi. Tarım İlçe Müdürlümüzde bölgeyi gezerek raporlarını tuttular. Takdir devletimizin" açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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