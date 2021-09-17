Samsun'da uyuşturucu ticaretinden 3'ü kamu görevlisi 6 kişi adliyeye sevk edildi

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Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3'ü kamu görevlisi 6 kişi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri salı sabahı Tekkeköy ilçesinde bulunan önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 1'i kadın 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 1'i kadın 2 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 3'ü kamu görevlisi 6 şüpheli "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı.

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