Bafra temizliğine iki yeni araç

Bafra Belediyesi ilçe temizliğinde kullanılmak üzere iki adet yol ve kaldırım temizleme aracını bünyesine kazandırdı.

Araç filosunu ihtiyaçlar doğrultusunda yenileyen Bafra Belediyesi, çevre kirliğini önleme ve ilçenin temizliğinin sağlanması adına Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılmak üzere iki yeni aracı hizmete sundu. Şarjlı yol ve kaldırım süpürme araçları, büyük süpürme araçlarının ulaşamadığı yol ve kaldırımların temizliğinde kullanılacak.

Bafra genelinde kaldırımların ve yol kenarlarının temizlenmesinde süpürme aracının önemli bir görevi yerine getireceğini belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Yeni yol ve kaldırım süpürme aracımız, daha büyük diğer süpürme araçlarımızın giremediği, ulaşamadığı yerlerde görev yapacak. Sokaklarda rüzgârla savrulan yaprakları ve diğer çöpleri temizleme özelliğinin yanı sıra, açık alanları temiz ve düzenli bir ortam oluşturulmasına imkân sağlayacak” dedi.

Başkan Kılıç, “Yeni yol ve kaldırım süpürme araçlarımız ilçe genelinde tüm mahallelerde halkımızın hizmetine başladı. Daha temiz bir Bafra için çalışmalarımızı yoğun tempoda sürdürüyoruz. Yol ve kaldırım süpürme araçlarımız Bafra’mıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Yeni yol süpürme aracı ile toplam hizmet aracı sayısını 105’e çıkaran Bafra Belediyesi’nde Başkan Hamit Kılıç döneminde hizmete başlayan araç sayısı ise 16 oldu.

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