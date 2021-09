Başkan Özdemir: “Ekonomiye katkı sunmak isteyen kadınlarımızın yanındayız”

– Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Havza Belediyesi olarak üretmek, ekonomiye katkı sunmak isteyen kadınlarımızın her zaman yanındayız” dedi.

Havza'nın onur konuğu olduğu 6. Samsun Tarım Fuarı'nda Havza standında yer alan İlk Kıvılcım 1919? Havza Kadın Üretim Kooperatifi ürettikleri ürün ve el sanatları ile fuara farklı bir renk kattı. Havza Belediyesi, Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Havza Ziraat Odası, Horasan Antika ve El Sanatları Atölyesi, Sağlam Kılıç, kendi imkanları ile el sanatları üreten Selma Pekşen, Ayşegül Arslan ile Dilek Elibol ile birlikte onur konuğu olan Havza standında yer alan İlk Kıvılcım 1919? Havza Kadın Üretim Kooperatifi üretmiş oldukları ev yapı gıda ve el işleri ile ziyaretçilerinin ilgisini çekti.

Fuarın açıldığı ilk günden bu yana başta Havza standını ziyaret eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, milletvekilleri ve diğer misafirleri İlk Kıvılcım 1919? Havza Kadın Üretim Kooperatifi bölümüne ayrı bir önem gösterdiler. Kooperatifi Kurucusu Şerife Döndür, “Kurulduğumuz günden bu yana her zaman desteklerini gördüğümüz Havza Belediyesi başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Katıldığımız bu fuar hem kooperatifimiz hem de üyelerimizi için iyi bir tecrübe ve kendimizi görme fırsatı oldu. Buradan edindiğimiz deneyim ile yolumuza daha sağlam adımlar ile devam edeceğiz” diye konuştu.

Kooperatif Başkanı Nihal Baştuğ ise, “Tüm ürünlerimiz Havzalı bayanların yoğun emekleri ile hazırlanan ürünler. El emeği olan ürünlerimiz fuarda yoğun ilgi ve talep gördü. Emeği geçen tüm bayanlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca her zaman bizlere destek olan Havza Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir’e ve diğer kurum amirlerimize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Fuarda konuşan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise şunları söyledi:

“Havza Belediyesi olarak üretmek, ekonomiye katkı sunmak isteyen kadınlarımızın her zaman yanındayız. Bundan sonrada her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. İnşallah İlk Kıvılcım 1919 ? Havza Kadın Üretim Kooperatifi bölgemizde bir marka olacak.”

